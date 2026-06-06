На СВО отправили бывшего замглавы минздрава, выслушавшего три приговора суда

Асланбек Майрамукаев сам просил дать ему возможность служить в зоне специальной военной операции еще после второго приговора. Сам он — фигурант громких дел о коррупции.
По данным источников Волга Ньюс, бывшего замминистра здравоохранения Самарской области Асланбека Майрамукаева отправили на СВО на днях. Говорят, что пока он в учебном центре. В каком подразделении будет далее Майрамукаев, не сообщается. При этом известно, что Майрамукаева отправляли вместе с Романом Мартыновым — еще одним обвиняемым по громкому делу о коррупции.
"Вместе с Мартыновым они садились в один автобус", — сообщил источник Волга Ньюс из окружения бывшего замминистра.
Напомним, Майрамукаев совершил мошенничество в период 2021–2024 гг., организованной группой, в особо крупном размере, в целях хищения бюджетных средств при закупках медоборудования для лечебных учреждений Самарской области. Кроме того, он использовал должностные полномочия, предоставляя незаконные конкурентные преимущества по заключению государственных контрактов.
1 апреля 2026 г. суд путем частичного сложения наказаний назначил бывшему замминистра 12 лет колонии строгого режима со штрафом в 45 млн рублей в доход государства, с лишением права занимать ряд должностей на 6 лет 6 месяцев. Также в пользу минздрава Самарской области взыскано более 53 млн рублей.
Это был не первый приговор Майрамукаева. Ранее его приговорили к году и семи месяцам лишения свободы. Из-за частичного сложения с наказанием по прошлому приговору он должен был отбыть за решеткой девять лет и восемь месяцев. Осуждены тогда были и подельники бывшего замминистра: Бериеву назначили реальное лишение свободы на год и восемь месяцев, Дзансолову — полтора года, Ошуркову — полтора года.
По данным гособвинения, с сентября по декабрь 2021 г. замминистра здравоохранения и еще несколько человек создали условия, при которых к закупкам медоборудования были допущены только две компании. Из-за фиктивных конкурсных процедур с аффилированными фирмами по завышенным ценам заключили два контракта на общую сумму более 34 млн рублей. Предположительно, ущерб превысил 9 млн руб., участники сговора поделили эти деньги между собой.
Еще раньше Майрамукаеву уже вынесли приговор по другому делу — о получении взятки. Суд решил, что в 2022 г. мужчина потребовал от директора ООО "ДМ-Групп" 15 млн руб. в виде "отката" за заключение договоров на поставку медицинского оборудования на общую сумму более 147 млн рублей. Майрамукаева по этому делу приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Асланбек Майрамукаев занимал пост замминистра при прошлом составе правительства Самарской области, когда губернатором был Дмитрий Азаров.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
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Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги