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Общество

На СВО отправили бывшего замглавы минздрава, выслушавшего три приговора суда

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Асланбек Майрамукаев сам просил дать ему возможность служить в зоне специальной военной операции еще после второго приговора. Сам он — фигурант громких дел о коррупции.

Фото: Прокуратура Самарской области

По данным источников Волга Ньюс, бывшего замминистра здравоохранения Самарской области Асланбека Майрамукаева отправили на СВО на днях. Говорят, что пока он в учебном центре. В каком подразделении будет далее Майрамукаев, не сообщается. При этом известно, что Майрамукаева отправляли вместе с Романом Мартыновым — еще одним обвиняемым по громкому делу о коррупции.

"Вместе с Мартыновым они садились в один автобус", — сообщил источник Волга Ньюс из окружения бывшего замминистра.

Напомним, Майрамукаев совершил мошенничество в период 2021–2024 гг., организованной группой, в особо крупном размере, в целях хищения бюджетных средств при закупках медоборудования для лечебных учреждений Самарской области. Кроме того, он использовал должностные полномочия, предоставляя незаконные конкурентные преимущества по заключению государственных контрактов.

1 апреля 2026 г. суд путем частичного сложения наказаний назначил бывшему замминистра 12 лет колонии строгого режима со штрафом в 45 млн рублей в доход государства, с лишением права занимать ряд должностей на 6 лет 6 месяцев. Также в пользу минздрава Самарской области взыскано более 53 млн рублей.

Это был не первый приговор Майрамукаева. Ранее его приговорили к году и семи месяцам лишения свободы. Из-за частичного сложения с наказанием по прошлому приговору он должен был отбыть за решеткой девять лет и восемь месяцев. Осуждены тогда были и подельники бывшего замминистра: Бериеву назначили реальное лишение свободы на год и восемь месяцев, Дзансолову — полтора года, Ошуркову — полтора года.

По данным гособвинения, с сентября по декабрь 2021 г. замминистра здравоохранения и еще несколько человек создали условия, при которых к закупкам медоборудования были допущены только две компании. Из-за фиктивных конкурсных процедур с аффилированными фирмами по завышенным ценам заключили два контракта на общую сумму более 34 млн рублей. Предположительно, ущерб превысил 9 млн руб., участники сговора поделили эти деньги между собой.

Еще раньше Майрамукаеву уже вынесли приговор по другому делу — о получении взятки. Суд решил, что в 2022 г. мужчина потребовал от директора ООО "ДМ-Групп" 15 млн руб. в виде "отката" за заключение договоров на поставку медицинского оборудования на общую сумму более 147 млн рублей. Майрамукаева по этому делу приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Асланбек Майрамукаев занимал пост замминистра при прошлом составе правительства Самарской области, когда губернатором был Дмитрий Азаров.

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