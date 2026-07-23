Полицейские Тольятти разыскали водителя BMW, грубо нарушавшего ПДД

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В ходе мониторинга сети Интернет в одной из социальных сетей полицейские обнаружили видеозапись, на которой зафиксировано, как водитель автомобиля BMW, двигаясь по Лесопарковому шоссе в Тольятти, неоднократно выезжал на полосу, предназначенную для встречного движения, подвергнув опасности пассажиров и других участников дорожного движения, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области