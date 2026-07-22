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Общество

Между Отрадным и Кинель-Черкасским районом вместо разрушенной переправы возведут понтонный мост

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С такой инициативой выступил помощник губернатора, председатель организации "Ветераны СВО Самарской области" Андрей Колотовкин.

Во время совещания в правительстве региона 21 июля под председательством губернатора были традиционно рассмотрены обращения жителей региона, которые поступили в социальных сетях и лично главе региона в "МАКСе".

Одно из обращений направили Вячеславу Федорищеву жители Отрадного. Оно касается восстановления моста через реку Большой Кинель, который соединяет город с селом Свободные Ключи. Это единственная прямая переправа между населенными пунктами, а путь объезда достигает 40 км. Ранее мост удавалось поддерживать в приемлемом состоянии, а в этом году его фактически смыло.

Глава Отрадного Георгий Выводцев доложил, что в июне из-за прорыва дамбы в Похвистневском районе произошел резкий подъем воды в реке, что привело к разрушению моста. Его возвели хозяйственным способом еще в советские годы без разработок проектных документаций. На балансе муниципалитетов он никогда не числился. Вместе с тем, учитывая социальную важность объекта, администрации Отрадного и Кинель-Черкасского района с 19 июля организовали расчистку русла реки и начали проработку возможных решений восстановления моста.

Председатель "Ветеранов СВО Самарской области" Андрей Колотовкин предложил возвести понтонный мост.

"Андрей Владимирович, ваша инициатива достаточно понятная. Доложите, пожалуйста, насколько этот вариант уже проработан и какие тут могут быть конкретные действия", — обратился к Андрею Колотовкину Вячеслав Федорищев.

Колотовкин сообщил, что уже был совершен выезд на место, проведен осмотр: техническая возможность установить понтоны есть. А установка займет буквально один день.

Вячеслав Федорищев отметил, что в некоторых субъектах такие конструкции зачастую используют военные, в том числе в рамках учений, таким образом решая свои задачи и помогая территориям.

"То, что вы предложили эту инициативу, это действительно очень своевременно. Раньше не пользовались этим инструментом, поэтому прошу правительство максимально быстро этот процесс сопроводить, соответствующие обращения направить", — дал поручения глава региона.

Также в ходе совещания рассмотрели обращения жителей других муниципалитетов, в том числе:

  • ремонт детской площадки в Подстепновке;
  • содержание зеленых насаждений, аварийные деревья в Самаре;
  • очереди в онкодиспансере;
  • демонтаж колонок в Зубчаниновке.

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