Между Отрадным и Кинель-Черкасским районом вместо разрушенной переправы возведут понтонный мост

С такой инициативой выступил помощник губернатора, председатель организации "Ветераны СВО Самарской области" Андрей Колотовкин.
Во время совещания в правительстве региона 21 июля под председательством губернатора были традиционно рассмотрены обращения жителей региона, которые поступили в социальных сетях и лично главе региона в "МАКСе".
Одно из обращений направили Вячеславу Федорищеву жители Отрадного. Оно касается восстановления моста через реку Большой Кинель, который соединяет город с селом Свободные Ключи. Это единственная прямая переправа между населенными пунктами, а путь объезда достигает 40 км. Ранее мост удавалось поддерживать в приемлемом состоянии, а в этом году его фактически смыло.
Глава Отрадного Георгий Выводцев доложил, что в июне из-за прорыва дамбы в Похвистневском районе произошел резкий подъем воды в реке, что привело к разрушению моста. Его возвели хозяйственным способом еще в советские годы без разработок проектных документаций. На балансе муниципалитетов он никогда не числился. Вместе с тем, учитывая социальную важность объекта, администрации Отрадного и Кинель-Черкасского района с 19 июля организовали расчистку русла реки и начали проработку возможных решений восстановления моста.
Председатель "Ветеранов СВО Самарской области" Андрей Колотовкин предложил возвести понтонный мост.
"Андрей Владимирович, ваша инициатива достаточно понятная. Доложите, пожалуйста, насколько этот вариант уже проработан и какие тут могут быть конкретные действия", — обратился к Андрею Колотовкину Вячеслав Федорищев.
Колотовкин сообщил, что уже был совершен выезд на место, проведен осмотр: техническая возможность установить понтоны есть. А установка займет буквально один день.
Вячеслав Федорищев отметил, что в некоторых субъектах такие конструкции зачастую используют военные, в том числе в рамках учений, таким образом решая свои задачи и помогая территориям.
"То, что вы предложили эту инициативу, это действительно очень своевременно. Раньше не пользовались этим инструментом, поэтому прошу правительство максимально быстро этот процесс сопроводить, соответствующие обращения направить", — дал поручения глава региона.
Также в ходе совещания рассмотрели обращения жителей других муниципалитетов, в том числе:
- ремонт детской площадки в Подстепновке;
- содержание зеленых насаждений, аварийные деревья в Самаре;
- очереди в онкодиспансере;
- демонтаж колонок в Зубчаниновке.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!