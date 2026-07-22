"Работы идут по графику": в Тольятти "партдесант" проверил ход капремонта школ и детских садов:

В Тольятти состоялось выездное совещание депутатов фракции "Единая Россия" Самарской Губернской Думы, представителей городской администрации и родителей. Они посетили учреждения образования, которые в 2026 г. ремонтируются в рамках федеральных и региональных программ.

Главный итог — работы на всех объектах ведутся по графику, к 1 сентября обновленные школы и детские сады откроют свои двери для детей.

Второй корпус школы № 70 ремонтируют по государственной программе "Развитие образования" в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Сумма контракта — более 121 млн рублей. На сегодняшний день уже завершена замена оконных блоков, полностью обновлены фасад и внутренние сети водоснабжения. Активно ведутся внутренние работы: замена дверных блоков, отделка помещений на всех трех этажах, ремонт санузлов и кровли, электромонтаж.

Как рассказал директор школы Артем Степанов, к процессу активно подключились родители и дети: "Мы вместе выбирали отделочные материалы, цветовую гамму. Стараемся, чтобы детям было комфортно и интересно. Считаю, что у нас это получается".

К новому учебному году для школы закупят мебель, оргтехнику и оборудование для спортивного зала.

"В прошлом году капитально отремонтировали первый корпус школы № 70, в этом году глобальные преобразования начались во втором. Спасибо за поддержку министерству образования и городу, который выделил средства на оснащение и благоустройство территории", - отметил важность федеральной поддержки депутат Самарской Губернской Думы Денис Волков.



Детский сад № 162 "Олимпия" преображается буквально на глазах, говорят родители, которые ждут открытия с нетерпением.

Капитальный ремонт дошкольного учреждения оценивается в 28 млн рублей. Работы стартовали в марте. Подрядчик уже отремонтировал группы, музыкальный зал, лестничные марши, завершил электромонтаж, ремонт кровли и межпанельных швов, заменил окна и трубы канализации, отремонтировал крыльца и чашу бассейна.

Депутат Самарской Губернской Думы Владимир Дуцев, лично контролировавший ход работ с начала строительства, подчеркнул: "Детский сад преображается на глазах. Я неоднократно посещал объект. Радует, что работы завершаются в срок, и в августе обновленный садик откроет свои двери. Сегодня вместе с нами были родители, они поставили оценку "отлично" — и это для нас очень важно".

В первом корпусе лицея № 19 в этом году запланирован частичный ремонт учебных кабинетов, замена дверей и напольной плитки в коридорах, ремонт лестничных маршей, подвальных помещений, систем водоснабжения и канализации. Также установят системы экстренного оповещения и видеонаблюдения, проложат интернет-коммуникации. На эти цели из регионального бюджета направлено более 36 млн рублей. Директор лицея Денис Кизилов подтвердил, что работы ведутся строго по графику.

Всего в 2026 г. в Тольятти по региональной программе капремонта обновляют шесть учреждений: школу № 70 (2-й корпус), детский сад № 162 "Олимпия" (1-й корпус), школу № 4 (1-й корпус), лицей № 19 (1-й корпус), лицей № 51 и школу № 58.

Заместитель главы Тольятти по социальным вопросам Дмитрий Лоскутов отметил, что ремонт всех социальных учреждений находится на особом контроле главы города, департамента образования и депутатов.

Заместитель председателя Самарской Губернской Думы, руководитель фракции "Единая Россия" в региональном парламенте Екатерина Кузьмичева, подводя итоги "партийного десанта", сказала: "Традиционно мы контролируем качество капитальных работ, на которые выделяются средства из федерального и регионального бюджетов. Многое сделано, средства используются с умом, помогают шефы, помогает муниципалитет. Руководители образовательных организаций внимательно отслеживают сроки и качество. Впереди еще есть время для завершения ремонта и подготовки к новому учебному году".

Депутат Денис Волков подчеркнул, что мероприятие проведено в рамках реализации Народной программы партии "Единая Россия": "Депутатский корпус продолжает держать ситуацию на особом контроле: важно, чтобы каждый этап ремонта соответствовал высоким стандартам качества. Создание комфортных и безопасных условий для учеников — один из ключевых приоритетов Народной программы".

Напомним, что Народная программа партии "Единая Россия" включает 17 основных направлений и формировалась на основе более 25 млн предложений жителей. В 2026 г. на ее реализацию в федеральном бюджете предусмотрено 5,9 трлн руб., причем партия добилась дополнительного увеличения финансирования программы капремонта школ. В Самарской области работа над обновленной версией документа — "Народной программой 2.0" — уже идет, и в нее активно включаются предложения жителей.