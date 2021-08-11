Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление по выплатам компенсации за вывоз мусора, это коснется в первую очередь владельцев частных домов, проживающих в городах. Новые меры поддержки вступили в силу с 1 августа — расходы на обращение с мусором частично возместят владельцам частных домов, площадь которых от 80 до 250 кв. метров.

Парламентарии фракция "Единой России" в Самарской губернской думе обсудили с представителями облправительства, однопартийцами и главами населенных пунктов, что необходимо предпринять, чтобы помощь получили все, кто имеет право ею воспользоваться.

"Мы говорим сегодня об уже проделанной работе, благодарим губернатора Самарской области Дмитрия Азарова за поддержку. Наша задача — сделать все, чтобы этот механизм с минимальными издержками начал работать в Самарской области, а мы могли проводить разъяснительную работу и оказывать помощь в районах", — отметил руководитель фракции Александр Живайкин.

Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова рассказала, что жители районов и городов действительно находятся в неравных условиях. Если первые платят за вывоз мусора по тарифу 97,2 руб. с человека вне зависимости от общего метража частного дома, то горожанам начисляют по 4,54 руб. за каждый квадратный метр площади, обозначенной в документах как жилая.

"Сотрудники социальной защиты всегда выступают за то, чтобы жителей России, Самарской области поддерживали. Мы понимаем, что здесь люди столкнулись с реальной проблемой: когда они строили свое жилье, существовали одни параметры оценки жилой и общей площади и оплаты коммунальных услуг, затем подходы изменились, и все, что входит в состав дома, стало облагаться этими взносами. Исправить эту ситуацию непросто, у кого-то нет для этого ресурсов, у кого-то — сил и здоровья. Это решение, на мой взгляд, своевременное и справедливое, это разумно, когда государство помогает оплачивать ту площадь, которая не является жилой", — подчеркнула Марина Антимонова.

Компенсацию получат горожане Самарской области, которые постоянно проживают в соответствующих по площади домах, располагают документами, подтверждающими право собственности и не имеют "мусорных" долгов. В общей сложности в городах региона жителями индивидуальных домов числятся 28 112 семей.

"Для тех, кто сегодня не является получателем других льгот в сфере коммунальных услуг, сумма этой компенсации будет существенной, она составит до 50% от общей платы за вывоз отходов", — подчеркнула Марина Антимонова.

Жителям Самарской области, которые уже находятся в списке коммунальных льготополучателей, никаких документов оформлять не придется — всех их уже занесли в соответствующую базу данных "социального" министерства. Остальным понадобится заявить о себе: оформить компенсацию можно в управлении соцзащиты по месту жительства, в МФЦ или на социальном портале профильного министерства suprema63.ru.

Депутаты и активисты "Единой России" проследят, чтобы инициированный ими механизм компенсационных выплат за вывоз ТКО в городах Самарской области работал без сбоев. "От нас, депутатов "Единой России", в этой ситуации, безусловно, многое зависит. Муниципалитеты губернии уже откликнулись, готовы оказать помощь органам соцзащиты в тех случаях, если будет наплыв обращений. На территориях эта работа будет налажена. И в тех случаях, если по техническим причинам житель не сможет получить эту выплату в следующем месяце, то в дальнейшем он обязательно все получит", — сказал Александр Живайкин.

В заседании фракции приняли участие владельцы частных домов. По их словам, подход к формированию тарифов на вывоз мусора в городах давно нуждается в изменении и новые меры поддержки будут востребованы.

Ранее губернатор Самарской области, секретарь реготделения "Единой России" Дмитрий Азаров обсудил с руководителем партийной фракции в областном парламенте Александром Живайкиным решение многолетней проблемы, с которой сталкиваются жители городов губернии. Люди жаловались, что им приходится платить за вывоз ТКО по совокупному метражу, в который часто входит не только сам дом, но и постройки во дворе.

"Единая Россия" проработала несколько вариантов решения проблемы, депутаты предложили частично компенсировать плату за вывоз мусора для домовладений жилплощадью от 80 до 250 кв. метров. Глава региона инициативу поддержал.