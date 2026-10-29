Владимир Сайбель: "Единая Россия" добьётся решения проблемы со списанием долгов участников СВО

Военнослужащие, которым положено списание кредитных долгов, не должны сталкиваться с отказами из-за правовой неопределённости, уверен первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

После изменения законодательства возник риск отказов при списании задолженности до 10 миллионов рублей у контрактников, если по их долгам уже началось судебное взыскание. Ассоциация российских банков обратилась в ЦБ и Госдуму с просьбой устранить возникшую правовую коллизию, сообщил Герой России Владимир Сайбель.

По его словам, теперь необходимо как можно быстрее прояснить порядок применения закона, чтобы военнослужащие могли воспользоваться предусмотренной мерой поддержки без дополнительных проволочек.

"Единая Россия" намерена проработать ситуацию совместно с ЦБ и представителями банковского сектора. Важно согласовать единый подход к спорным случаям и исключить разночтения, из-за которых участники СВО рискуют столкнуться с отказом в списании задолженности. Законодательные гарантии теряют смысл, если на практике их применение зависит от трактовки отдельных норм. За каждым таким случаем стоят конкретные люди и их семьи, для которых финансовая нагрузка после участия в боевых действиях может стать серьёзной проблемой", — сказал парламентарий.

Региональные отделения и общественные приёмные партии продолжат принимать обращения участников СВО и помогать добиваться восстановления их прав, добавил Владимир Сайбель.

"Каждый случай отказа нужно разбирать предметно, с оценкой обстоятельств и правовых оснований. "Единая Россия" будет добиваться устранения спорных моментов, чтобы предусмотренные законом гарантии работали без сбоев. Поддержка бойцов и их близких должна выражаться в конкретных решениях, а не превращаться в череду обращений, ожиданий и попыток доказать собственную правоту", — заключил первый зампред комитета Госдумы по труду.

Герой Российской Федерации, председатель общественного совета партпроекта "Историческая память" в Самарской области Максим Девятов отметил, что инициатива "Единой России" по устранению правовой коллизии со списанием долгов участников СВО затрагивает важный практический вопрос.

"Законодательная гарантия должна работать одинаково, независимо от того, начато ли уже судебное взыскание. Обращение Ассоциации российских банков в ЦБ и Госдуму показывает, что проблема носит системный характер, а не сводится к отдельным случаям. В этой ситуации ключевое значение имеет оперативное согласование единого порядка применения закона — через официальные разъяснения ЦБ, методические рекомендации для банков и, при необходимости, уточнение норм. Это снизит риск разночтений, уменьшит количество отказов и избавит военнослужащих и их семьи от необходимости доказывать право на предусмотренную поддержку в каждом отдельном случае. Содержательный результат здесь — не просто устранение коллизии, а обеспечение предсказуемого и единообразного применения гарантий на практике", — поделился он.