Владимир Якушев поддержал предложения волонтёров по развитию миссий

На встрече руководства "Единой России" с волонтёрами обсудили развитие добровольческих миссий и работу лагерей "Дагестанский рубеж", "Курский рубеж" и "Белгородский рубеж". Волонтёры представили свои предложения по совершенствованию работы, в том числе по дальнейшему обучению участников, проведению специализированных тренингов, упрощению процедур привлечения добровольцев и расширению гуманитарных миссий в регионах.

Первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев поддержал инициативы участников встречи и отметил необходимость продолжать системную подготовку добровольцев. Он также поблагодарил МЧС России, Росмолодёжь, ФМБА, специалистов по беспилотным системам и инженерной подготовке за помощь в получении необходимых навыков.

По словам Якушева, сегодня волонтёры работают по различным направлениям. Помимо помощи в условиях специальной военной операции, они реагируют на чрезвычайные ситуации, включая пожары, подтопления и оползни. Среди значимых направлений он выделил помощь пострадавшим в Дагестане и очистку Черноморского побережья.

"Результат — это благодарность людей. Они видят, что вы в нужный момент оказываетесь рядом и помогаете тем, что необходимо", — заявил Владимир Якушев.

Военкор, Герой России Евгений Поддубный отметил, что добровольчество стало важной частью общественной жизни, и призвал расширять это направление. Он подчеркнул, что сам многие годы координировал Российскую гуманитарную миссию на Донбассе и знаком со спецификой работы волонтёров.

"Роль волонтёров невозможно переоценить. Это явление выходит далеко за рамки простого знакомства или взаимовыручки", — сказал Поддубный.

Он также отметил востребованность помощи в приграничных районах, Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Участники встречи договорились продолжать развитие подготовки добровольцев и расширять географию гуманитарных миссий.