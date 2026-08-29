16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Владимир Якушев поддержал предложения волонтёров по развитию миссий Михаил Маряхин: "К мигрантам надо применять правило трёх "П": приехал, поработал, попрощался!" Сергей Собянин: "Качество образования не должно зависеть от региона проживания" "Патриотизма без знания истории не бывает": в Самаре наградили победителей конкурса музеев и "Диктанта Победы" Александр Живайкин внес в региональный бюджет предложения по развитию инфраструктуры на основе Народной программы

Партии Власть и политика

Владимир Якушев поддержал предложения волонтёров по развитию миссий

САМАРА. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 38
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На встрече руководства "Единой России" с волонтёрами обсудили развитие добровольческих миссий и работу лагерей "Дагестанский рубеж", "Курский рубеж" и "Белгородский рубеж". Волонтёры представили свои предложения по совершенствованию работы, в том числе по дальнейшему обучению участников, проведению специализированных тренингов, упрощению процедур привлечения добровольцев и расширению гуманитарных миссий в регионах.

Фото: er.ru

Первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев поддержал инициативы участников встречи и отметил необходимость продолжать системную подготовку добровольцев. Он также поблагодарил МЧС России, Росмолодёжь, ФМБА, специалистов по беспилотным системам и инженерной подготовке за помощь в получении необходимых навыков.

По словам Якушева, сегодня волонтёры работают по различным направлениям. Помимо помощи в условиях специальной военной операции, они реагируют на чрезвычайные ситуации, включая пожары, подтопления и оползни. Среди значимых направлений он выделил помощь пострадавшим в Дагестане и очистку Черноморского побережья.

"Результат — это благодарность людей. Они видят, что вы в нужный момент оказываетесь рядом и помогаете тем, что необходимо", — заявил Владимир Якушев.

Военкор, Герой России Евгений Поддубный отметил, что добровольчество стало важной частью общественной жизни, и призвал расширять это направление. Он подчеркнул, что сам многие годы координировал Российскую гуманитарную миссию на Донбассе и знаком со спецификой работы волонтёров.

"Роль волонтёров невозможно переоценить. Это явление выходит далеко за рамки простого знакомства или взаимовыручки", — сказал Поддубный.

Он также отметил востребованность помощи в приграничных районах, Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Участники встречи договорились продолжать развитие подготовки добровольцев и расширять географию гуманитарных миссий.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Фото на сайте

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6