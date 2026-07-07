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"Новые люди" провели экосубботник на Итальянском пляже в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 7 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На территории Итальянского пляжа в Тольятти состоялся экосубботник, организованный партией "Новые люди". Несмотря на жаркую погоду, к акции присоединились более 80 жителей города.

Фото: предоставлено автором

Участники вместе очистили территорию пляжа от мусора, внеся свой вклад в сохранение одного из любимых мест отдыха тольяттинцев. После завершения уборки для волонтеров организовали дружеское общение: гостей угостили горячими хот-догами, домашним лимонадом и полезными сладостями от партнера мероприятия — Bombbar. Атмосферу праздника дополнили музыка и неформальное общение. Организаторы отмечают, что подобные инициативы не только помогают сделать город чище, но и объединяют людей вокруг добрых и полезных дел.

"Новые люди" убеждены, что забота о городе начинается с личного участия. Экосубботники — это не только уборка территории, но и возможность объединить людей вокруг общей цели, сделать Тольятти чище, комфортнее и лучше для жизни, — отметил депутат Самарской Губернской Думы и секретарь регионального отделения партии "Новые Люди" Роман Маркаров.

"Полезные дела объединяют сердца" — именно под таким девизом прошла экологическая акция, ставшая еще одним примером того, что забота о родном городе начинается с личного участия каждого.

Гид потребителя

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