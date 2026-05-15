"Единая Россия" и правительство РФ обеспечили аграрное лидерство страны

Россия является мировым лидером по экспорту пшеницы, а отечественную продукцию закупают более 160 государств по всему миру.

Сельское хозяйство сегодня — локомотив экономики и предмет национальной гордости, поэтому "Единая Россия" и Кабмин будут и дальше уделять особое внимание формированию продовольственного суверенитета, заявил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев на пленарном заседании окружного отчетно-программного форума "Есть результат!" в Омске. Эта тема найдет отражение в новой Народной программе партии.

"Россия на данный момент обеспечивает себя зерном на 169% и мясом на 101,7%. Мы — мировой лидер по экспорту пшеницы. Как отметил наш Президент, российское зерно, растительные масла, рыбу, кондитерские изделия и другие товары знают и любят более чем в 160 странах мира. За этими рекордами стоят конкретные решения "Единой России". Вместе с Правительством мы обеспечили аграриям беспрецедентную господдержку — порядка 665 миллиардов рублей федеральных средств только в прошлом году", — сообщил он.

Второе направление, которое войдет в новую Народную программу, — комплексное развитие сельских территорий.

"Соответствующая программа полностью синхронизирована с народной программой партии, именно депутаты "Единой России" ежегодно гарантируют ее финансирование, в 2025 году оно достигло более 110 млрд рублей. В результате в селах появляются новые школы и детские сады, ФАПы и поликлиники, спортивные и культурные учреждения. Строится жилье, обновляются дороги, ремонтируются дома культуры и библиотеки. Благодаря предложенной партией сельской ипотеке под 3% десятки тысяч семей построили свои дома. Теперь эта мера стала бессрочной", — напомнил Владимир Якушев.

Еще одно направление совместной работы "Единой России" и Правительства — создание условий для профессиональной реализации молодежи на селе и подготовка кадров.

При поддержке партии по всей стране открыто более тысячи школьных агроклассов, а программы "Земский доктор", "Земский фельдшер" и "Земский учитель" привлекают на село молодых и квалифицированных специалистов. В дополнение к ним запущены программы "Земский работник культуры" и "Земский тренер".

В свою очередь вице-премьер Дмитрий Патрушев акцентировал, что "Единая Россия" выступает партнером Правительства в развитии АПК и глубоко погружена в ситуацию на местах — это позволяет Кабмину формировать проекты и госпрограммы с акцентом на важное для людей.

По его словам, объем государственной поддержки АПК в последние годы превышает полтриллиона рублей ежегодно — это заслуга законотворческой деятельности "Единой России".

В отрасль активно внедряются современные технологии: в сельском хозяйстве используют цифровые платформы, системы автопилотирования, искусственный интеллект и роботизированное оборудование, заметил зампред правительства.

Дополнительные механизмы поддержки прорабатываются по партпроекту "Российское село". В частности, в 2026 году появился отдельный федеральный проект по развитию малого агробизнеса, на реализацию которого предусмотрено около 15 миллиардов рублей.

Продолжается поддержка сбыта фермерской продукции. В стране уже работают порядка 80 агроагрегаторов, которые помогают поставлять товары фермеров в торговые сети.

С 2025 года реализуется нацпроект "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", направленный на развитие селекции, генетики, производства кормовых добавок, вакцин, техники и оборудования.

Вице-премьер отметил важность подготовки кадров для агропромышленного комплекса и привлечения молодежи в отрасль: в рамках нацпроекта уже появилось больше тысячи агротехнологических классов, а к концу 2030 года их должно стать 18 тысяч.

В целом с 2020 года преобразования затронули 13 тысяч населенных пунктов и положительно сказались на качестве жизни 17 миллионов человек. Построено и модернизировано больше 6 тысяч объектов инфраструктуры.

"В горизонте 2030 года перед нами стоят крайне серьезные задачи, связанные с сохранением доли сельского населения, увеличением количества благоустроенного жилья, повышением обеспеченности кадрами и привлечением в отрасль молодежи", — сказал Дмитрий Патрушев.

Напомним, старт сбору предложений в новую Народную программу "Единой России" Председатель партии Дмитрий Медведев дал 19 февраля на первом окружном отчетно-программном форуме партии "Есть результат!" в Екатеринбурге. Партия проведет аналогичные форумы во всех федеральных округах. На них Правительство отчитается о выполнении народной программы "Единой России" по всем направлениям.

Помимо этого, будут сформированы предложения в новый программный документ.

Программа партии будет состоять из двух документов — это новый подход в ее работе. Первый — собственно предвыборная программа, в которой соберут решения насущных задач, стоящих перед страной, план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основополагающие идеологические и ценностные ориентиры партии, описывать стратегический образ России.

Рамку программы на десятилетия "Единая Россия" представит в июне, а в августе, ко второму этапу Съезда партии, — Народную программу на пять лет.

"Единая Россия" создала экспертный совет по подготовке Народной программы. В него вошли Герои РФ, участники СВО, представители высшего образования и науки, ракетно-космической и атомной отраслей, промышленности и бизнеса, реального сектора экономики, общественных объединений и профсоюзов.