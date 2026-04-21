"Единая Россия" начала регистрацию избирателей на предварительном голосовании

Она доступна на сайте PG.ER.RU с использованием Госуслуг или mos.ru — для жителей Москвы

Выбрать своего кандидата в Госдуму сможет каждый зарегистрированный на территории РФ избиратель независимо от партийной принадлежности. Регистрация продлится до 29 мая включительно.

"Каждый может напрямую повлиять на формирование команды кандидатов "Единой России", которые будут представлять интересы людей во власти. Процедура регистрации максимально доступна и прозрачна. Участие в ней удобно и безопасно. Мы рассчитываем на активное участие жителей страны в отборе по-настоящему сильных, ответственных, мотивированных кандидатов", — подчеркнул секретарь Генсовета Владимир Якушев.

Само предварительное голосование пройдет с 25 по 31 мая. Списки кандидатов-победителей по итогам процедуры утвердит Съезд.

Напомним, "Единая Россия" — единственная политическая партия в стране, которая на постоянной основе проводит предварительный отбор кандидатов в депутаты всех уровней путём открытого всенародного голосования и предоставляет право сформировать список кандидатов самим избирателям. С 2009 года участие в процедуре предварительного голосования — обязательная норма для всех кандидатов от партии.

В предварительном голосовании "Единой России" могут принять участие все зарегистрированные на территории регионов избиратели. Процедура организована в электронном формате с верификацией через Госуслуги.

В ходе предварительного голосования "Единая Россия" уже несколько лет поддерживает бойцов спецоперации. Для кандидатов из числа участников и ветеранов СВО добавляются дополнительные 25% к результатам на электронном предварительном голосовании.

По данным на 21 апреля в Самарской области в качестве кандидатов зарегистрировалось почти 330 человек, и это не только действующие депутаты, но и представители молодежных и ветеранских организаций, гражданские активисты, участники СВО.

Напомним, что до 29 мая у каждого жителя региона есть возможность зарегистрироваться, чтобы лично определить, кто представит партию на осенних выборах в Госдуму и Самарскую Губернскую думу.

В списках участников — участники специальной военной операции, чей боевой опыт сегодня особенно важен для принятия решений о безопасности и поддержке военнослужащих. Рядом с ними — действующие депутаты Губдумы и городских дум Самары, Тольятти и Сызрани, а также координаторы партийных проектов (таких как "Школа ЖКХ" и "Городская среда"), активисты "Молодой Гвардии", волонтёры и просто неравнодушные жители губернии — сторонники партии. Среди кандидатов есть и представители бизнес-сообществ и социально ответвенного бизнеса.