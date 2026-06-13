В Тольятти автобус снес столб

В пятницу, 12 июня, в Тольятти маршрутный автобус врезался в световую опору, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

ДТП произошло в 19:30 на Южном шоссе. Автобус ехал без пассажиров. За рулем находился 52‑летний мужчина, у которого предположительно возникли проблемы со здоровьем, из-за чего он не справился с рулевым управлением. Прибывшие врачи госпитализировали водителя.