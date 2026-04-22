36 тысяч площадок, 75 стран мира, новые форматы и партнеры: "Единая Россия" 24 апреля проведет "Диктант Победы". Историческое тестирование состоится в восьмой раз. Количество подготовленных площадок в этом году уже превысило показатели прошлых лет, подчеркнул координатор партпроекта "Историческая память", руководитель Центрального исполкома "Единой России", депутат Госдумы Александр Сидякин.

"Большая часть откроется в школах, техникумах, вузах. Для нас это принципиально важно, потому что наша задача — вовлекать как можно больше молодых людей. Площадки создаются на военных кораблях, атомных ледоколах и электростанциях, железнодорожных вокзалах и аэропортах, космодромах. 11 российских авиакомпаний будут писать одновременно в воздухе диктант. В этом году присоединятся более тысячи площадок Федерации независимых профсоюзов России. Традиционно нас поддерживают и силовые ведомства. Для их сотрудников и членов семей, кадетов и курсантов создано более двух тысяч площадок. 7 тысяч площадок появились по инициативе граждан, по поданным от них заявкам", — рассказал он.

В этом году диктант посвятили маршалу Георгию Константиновичу Жукову в честь 130-летия со дня его рождения.

"Мы также немного поменяли эмблему диктанта: на нем появилась известная всем статуя маршала, которая стоит на входе на Красную площадь. В тестовые задания диктанта включат вопросы, посвященные его биографии, а также касающиеся известных военачальников, писателей, артистов, фронтовиков", — добавил парламентарий.

Александр Сидякин напомнил, что по инициативе председателя партии Дмитрия Медведева в тестирование включили вопросы, касающиеся специальной военной операции. В этом году они также будут.

Тесты для диктанта перевели на 10 языков: английский, арабский, французский, испанский, немецкий, киргизский, китайский, монгольский, португальский, а также впервые — на корейский.

Для иностранных граждан тестовые задания включают вопросы, в том числе, об участии конкретной страны во Второй мировой войне.

Председатель Центрального штаба "Волонтеров Победы", зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко сообщила, что провести "Диктант Победы" в России и за рубежом помогут более 30 тысяч "Волонтеров Победы".

"Волонтеры Победы" задействованы при проведении акции в Болгарии, на Кипре, в Сербии, в Ливане, Катаре, странах СНГ. Наши добровольцы будут помогать и на территории так называемых недружественных стран, несмотря на давление и достаточно сложную ситуацию. Например, в Австралии, в Бельгии, в Германии. Для наших единомышленников там понятно, что правда и благодарность важнее политической конъюнктуры", — рассказала она.

В этом году впервые партнером акции выступило Всероссийское общество слепых.

"Мы организуем площадки для людей с инвалидностью по зрению, потому что "Диктант Победы" должен быть доступен всем", — добавила Ольга Занко.

Замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский отметил, что "Диктант Победы" пройдет в более чем 700 российских вузах и их филиалах за рубежом.

"Мы устраиваем эту работу так, чтобы в каждом филиале российского университета за рубежом была соответствующая площадка. Из пяти телемостов три организуют из университетов. Это по-своему символично", — акцентировал он.

Заместитель президента — председателя правления "Ростелекома" Дарий Халитов добавил, что подготовку к исторической акции на платформе "Ростелеком Лицей" прошли уже более 200 тысяч человек. Отвечать на вопросы о Великой Отечественной войне им помогает интеллектуальный помощник — российская нейросеть "Наша правда".

"Важно, что нейросеть обучена на достоверных подтвержденных данных Российского военно-исторического общества", — отметил он.

Для расширения аудитории проект также дополнили игровым форматом — в преддверии "Диктанта Победы" проводится одноименный кибертурнир по игре "Мир танков".

Самарская область — один из признанных лидеров "Диктанта Победы". В прошлом году в регионе работало свыше 1700 площадок, а участие в акции приняли почти 70 тысяч человек. Это лучший результат в истории проведения диктанта в губернии. Для понимания масштаба: в 2020 году, когда акция только начинала набирать популярность, в области было открыто 751 площадка, а написали диктант около 36 тысяч самарцев. С тех пор число участников выросло практически вдвое — и интерес к истории только крепнет. Уже несколько лет подряд Самарская область удерживает позиции в тройке лидеров по стране по обоим показателям.

Координатор проекта "Историческая память" в Самарской области, председатель Думы г. о. Самара Сергей Рязанов отметил, что и в этот раз губерния — в лидерах. В регионе зарегистрированы рекордные 2043 площадки для написания диктанта. Из них 734 — в школах и колледжах, 23 — в вузах, 130 — в библиотеках, 247 — в профсоюзных организациях, 758 — организованы местными отделениями партии.

Напомним, международная патриотическая акция "Единой России" "Диктант Победы" состоится 24 апреля в восьмой раз. Центральной площадкой станет Музей Победы. Исторический тест проведут с учетом празднования 130-летия легендарного военачальника, маршала Советского Союза Георгия Жукова. В задания войдут вопросы, посвященные и другим советским военачальникам, а также юбилейным датам, приходящимся на 2026 год. Отдельный блок снова выделят вопросам по теме СВО.

За семь лет проведения "Диктанта Победы" количество площадок акции выросло в 27 раз, а число участников — в 18. К написанию исторического теста присоединились ученики 22,5 тысячи школ и колледжей и почти 800 вузов. Существенно расширилась и международная аудитория: более 21 тысячи иностранных участников написали диктант за рубежом.

