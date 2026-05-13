В Самаре "Новые люди" помогли "оживить" архивные фотографии участников Великой Отечественной войны

САМАРА. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре партия "Новые люди" провела акции "Павильон памяти" и "Вальс поколений", посвященные сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны. Перед Днем Победы жители приносили фотографии своих родных из семейных архивов.

С помощью технологий искусственного интеллекта волонтеры помогали восстановить старые снимки, сделать их цветными и буквально "оживить" изображения героев прошлых лет. Добровольцы сканировали фотографии, восстанавливали поврежденные участки, повышали четкость снимков и с помощью нейросетей создавали короткие видеоролики.

Для многих участников акция стала глубоко личным и эмоциональным событием. Участница акции Румия Фейзулина принесла фотографию своего отца - фронтовика Абдулхака Тагировича Фейзулина. Увидев ожившее изображение, женщина не смогла сдержать эмоций.

"Очень хотелось еще раз обнять его, моего родного человека. Он прошел всю войну", - говорит Румия Фейзулина.

Как отметил депутат Самарской губернской думы от партии "Новые люди" Роман Маркаров, идея проекта появилась из желания сохранить семейную память о поколении Победы в современном формате.

"Бумажные снимки выцветают, архивы теряются, а вместе с ними иногда исчезают и личные истории семей. Но их очень важно сберечь и передать нашим детям. Тогда появилась мысль - использовать современные технологии не ради развлечения, а для того, чтобы сохранить память о наших фронтовиках", - рассказал Роман Маркаров.

Рядом с "Павильоном памяти" прошел "Вальс поколений", где молодежь и самарцы старшего возраста вместе танцевали под песни военных лет.

Такие акции "Новые люди" провели одновременно в 25 регионах России.

"Для меня День Победы - очень личный день. Оба моих деда прошли войну. И я понимаю, какой ценой досталась эта победа. Очень важно, чтобы новое поколение общалось с теми, кто это помнит. И чтобы наши ветераны чувствовали, что их ценят", - отметил депутат Госдумы, лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев.

