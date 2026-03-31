Участники третьего окружного форума "Единой России "Есть результат!" в Нижнем Новгороде разработали предложения по развитию спорта

25 марта в Нижнем Новгороде состоялся очередной отчетно-программный форум партии "Единая Россия", посвященный поддержке молодежи страны. Участники окружного мероприятия рассмотрели результаты работы народной программы ЕР и новые инициативы.

"Единая Россия" вместе с Правительством заложила прочную базу в сфере образования. Мы обеспечили доступность мест в садах для детей от 3 до 7 лет. За последние 5–6 лет создали более миллиона новых мест в школах. Ключевой стала флагманская программа капитального ремонта, инициированная "Единой Россией" и поддержанная Президентом. В рамках программы уже отремонтировано более 6,5 тысяч школ", — сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Отдельно Дмитрий Чернышенко отметил активное участие "Единой России" в социально значимых программах и проектах. Дан старт нацпроекту "Молодежь и дети", партия активно продвигает федеральный проект "Профессионалитет". По инициативе президента и при поддержке партии реализуется крупный проект по созданию 25 кампусов мирового уровня до 2030 года.

"Единая Россия" обеспечивает финансирование инфраструктуры для занятий спортом и организует спортивные мероприятия, развивается адаптивный спорт, рассказал секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев.

"Отличные результаты — у партийного проекта "Zа самбо". Мы масштабировали его для целей массового спорта — партия запустила проект "Выбор сильных". Он позволяет тренировать всех желающих по лучшим методикам сразу трёх российских федераций единоборств — самбо, дзюдо и спортивной борьбы. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить федерации за огромный вклад в эту работу", — сказал он.

Хорошим стимулом для приобщения к спорту и принципам ЗОЖ стал социальный налоговый вычет — это тоже решение "Единой России", заключил Владимир Якушев.

На отчетно-программном форуме "Есть результат!" функционировали тематические круглые столы. В ходе их работы были созданы новые предложения в Народную программу партии. Они коснулись поддержки подрастающего поколения, развития туризма, увеличения числа познавательных маршрутов по территории регионов России, включая патриотические, по местам боевой славы, а также разработки предложений для развития спорта.

Участник круглого стола "Спорт: от дворовой команды до студенческих лиг и олимпийских побед" директор АНО "Спорткомплекс Южный", мастер спорта по самбо, заслуженный тренер России Игорь Гритчин предложил поднять престиж комплекса ГТО. Кроме того, он предложил ввести почётный статус "Спортивная семья России" и награждать семьи энтузиастов, где и старшее поколение, и дети занимаются физкультурой и сдают нормы ГТО. Прозвучали предложения о популяризации спорта на селе, развитии спортивной инфраструктуры и привлечении молодых специалистов.

"Чтобы им состояться в профессии, нужны десятилетия. Не одно поколение детей должно пройти через тренера. Сложно это делать в тени опытного, заслуженного тренера. Нужно привлекать молодых тренеров на село. По аналогии с программой "Земский учитель" нужно развивать "Земский тренер", — заявил Игорь Гритчин.

Сбор идей в новую Народную программу партии продолжается как в онлайн-формате, на сайте естьрезультат.рф, так и на офлайн-площадках в регионах. Буквально за месяц жители страны прислали свыше 20 тысяч инициатив, и еще есть время принять участие в формировании будущего страны. В августе, накануне сентябрьских выборов 2026 года, "Единая Россия" представит новую Народную программу на следующие пять лет.