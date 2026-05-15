В Самаре сыграют в килу команды из Поволжья

В субботу, 16 мая, в Самаре пройдет второй этап соревнований Поволжской лиги килы.
Кила - русская командная игра с мячом, в которую играют руками и ногами. В марте этого года была создана Поволжская лига килы, куда вошли ватаги (команды) из Приволжского федерального округа.
В лиге участвует пять ватаг из Самары, Тольятти, Чебоксар, Пензы и Ульяновска. У зрителей будет возможность увидеть настоящий русский спорт с мужским стержнем и характерными для национальных традиций правилами игры.
В киле сочетаются выносливость и сила, скорость и техничная борьба, жесткое соперничество на поле и миролюбивая церемония братчины, завершающая соревнование.
Отличительной чертой килы служит мяч уникальной формы и весом 1,5 килограмма - такого мяча нет ни в одной командной игре мира.
Турнир пройдет на стадионе "Салют" в п. Мехзавод (15 квартал, 26) с 12:00 до 16.00. Для гостей и болельщиков вход свободный.
