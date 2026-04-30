Самарец в составе команды победил на Первенстве мира по быстрым шахматам

Ученик второго класса Самарского лицея информационных технологий Андрей Савенков в составе команды "Россия 1 - ПФО" победил на Первенстве мира по быстрым шахматам и блицу среди мальчиков и девочек, юношей и девушек. Об этом сообщает учебное учреждение.

Первенство проходило с 14 по 21 апреля в городе Врнячка Баня (Сербия).

Андрей Савенков в турнире по быстрым шахматам среди команд мальчиков до 10 лет, играя на второй доске, ни разу не проиграл и набрал шесть из семи очков. Этим он помог победить своей команде.

В индивидуальных соревнованиях по блицу в категории мальчиков до 10 лет сражались 69 участников до 10 лет из почти 40 стран мира. Андрей занимал 22 место по рейтингу в стартовом списке. Большинство из ребят были на год старше него. В 11 сыгранных партиях Андрей смог набрать 7,5 очка и войти в топ-8 участников.