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Шахматист из Тольятти Алексей Гребнев досрочно стал чемпионом мира до 18 лет

РИМ. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В итальянском Монтесильвано завершатся юношеское первенство мира до 14, 16 и 18 лет.

Фото: Федерация шахмат России

Победив в 10 туре Вуппалу Пранита (Индия), тольяттинец Алексей Гребнев досрочно стал чемпионом мира среди юношей до 18 лет.

"Поздравляю с выдающейся победой Алексея Гребнева, который досрочно стал чемпионом мира в таком престижном турнире и который в этом году также выиграл первенство Азии. То, что он триумфально выиграл все партии кроме одной и не потерпел ни одного поражения, говорит о его огромном потенциале. Я рад за его тренеров и поздравляю всех с очередной большой победой российских шахмат!" — отметил Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

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