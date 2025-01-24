Шашисты из Самарской области стали призерами международных соревнований

В Ташкенте с 17 по 23 января проходили международные соревнования по русским шашкам среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок, юношей и девушек.
В турнире участвовали 69 спортсменов - 11 международных гроссмейстеров и 25 мастеров.
Самарскую область представляли международный гроссмейстер Олег Дашков и победитель первенства мира среди спортсменов до 9 лет Михаил Черноземов.
Олег Дашков занял второе место в классической программе и третье в молниеносной среди мужчин.
Восьмилетний Михаил Черноземов, выступавший в категории до 17 лет, стал вторым в молниеносной программе и победителем - в классической.