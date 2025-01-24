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Шашисты из Самарской области стали призерами международных соревнований

ТАШКЕНТ. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Ташкенте с 17 по 23 января проходили международные соревнования по русским шашкам среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок, юношей и девушек.

В турнире участвовали 69 спортсменов - 11 международных гроссмейстеров и 25 мастеров.

Самарскую область представляли международный гроссмейстер Олег Дашков и победитель первенства мира среди спортсменов до 9 лет Михаил Черноземов.

Олег Дашков занял второе место в классической программе и третье в молниеносной среди мужчин.

Восьмилетний Михаил Черноземов, выступавший в категории до 17 лет, стал вторым в молниеносной программе и победителем - в классической.

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