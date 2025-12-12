Шахматист из Самары стал обладателем Детского Кубка России

Андрей Савенков из Самары стал обладателем Детского Кубка России 2025 г. в турнире М9 среди мальчиков до 9 лет. Финал Кубка проходил в Ижевске 4-10 декабря.

Несмотря на ничью в первом туре, опыт, мастерство и выдержка помогли Андрею дальше играть стабильно и уверенно. Ничья в последнем 7 туре гарантировала представителю Самары общую победу с результатом 5,5 очков из 7 (4 победы, три ничьих и ни одного поражения).

Также Андрей отличился в турнире по шахматной композиции, который проводился в рамках финала Кубка, став бронзовым призером.

Помимо звания обладателя Кубка России, Андрей Савенков завоевал право участвовать в Первенстве России 2026 года (высшая лига) в своей возрастной категории, а также представлять Россию на Первенстве Мира или Азии в следующем году (по решению федерации).