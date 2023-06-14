Тольяттинский шахматист стал двукратным серебряным призером первенства мира

В Грузии завершилось первенство мира по шахматам в дисциплинах "рапид" и "блиц". В турнире приняли участие более 400 шахматистов, включая 50 россиян, выступающих под флагом ФИДЕ. В составе национальной команды выступил представитель Самарской области Алексей Гребнев. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.
В двух дисциплинах в старшей возрастной категории среди юношей до 18 лет тольяттинец выиграл две серебряные медали. По итогу двух соревновательных дней он одержал девять побед, один раз сыграл вничью и потерпел одно поражение.