Тольяттинский шахматист стал двукратным серебряным призером первенства мира

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Грузии завершилось первенство мира по шахматам в дисциплинах "рапид" и "блиц". В турнире приняли участие более 400 шахматистов, включая 50 россиян, выступающих под флагом ФИДЕ. В составе национальной команды выступил представитель Самарской области Алексей Гребнев. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.