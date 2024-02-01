Алексей Гребнев взял "серебро" Кубка главы республики (Саха) Якутия

С 23 по 31 января в Якутске, в стенах Национального художественного музея, состоялся Кубок главы Республики Саха (Якутия) по шахматам — этап Кубка России по классическим шахматам среди мужчин. Стартовый лист соревнований насчитывал 58 участников. Победители и призеры определялись по швейцарской системе в 9 туров.

Тольяттинскую школу шахмат представлял международный мастер Алексей Гребнев. В девяти сыгранных партиях он одержал пять побед, четыре раза сыграл вничью, набрал семь очков и поделил пальму первенства с Дмитрием Кокаревым.

По дополнительным показателям Алексей Гребнев стал серебряным призером соревнований, сообщает СПОРТ ТОЛЬЯТТИ.