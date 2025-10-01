16+
Сюжеты:
Интеллектуальные игры Спорт

Юный самарец стал седьмым на первенстве мира по шахматам

АЛМАТЫ. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Накануне, 30 сентября, в Казахстане (Алматы) завершилось первенство мира по шахматам среди мальчиков и девочек до 8, 10 и 12 лет. В общей сложности во всех возрастных группах участие принимали 842 шахматиста из 88 стран мира.

Фото: https://t.me/chesstournamentssamara

В турнире среди мальчиков до 8 лет участвовали 150 спортсменов. В их числе оказался самарец Андрей Савенков. В итоговой таблице он занял 7 место, остановившись в шаге от медалей.

Соревнования проходили в течение 11 туров. Чемпионом мира в этой возрастной группе стал казахстанский шахматист Адинур Адилбек.

 

