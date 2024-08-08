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Тольяттинский шахматист Алексей Гребнев стал серебряным призером чемпионата мира

ТАШКЕНТ. 8 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинский шахматист Алексей Гребнев оформил медальный "дубль" на юниорском первенстве планеты в Узбекистане.

Он стал вице-чемпионом мира по блицу среди юниоров до 20 лет.

Напомним, в Ташкенте 36 участников из 10 стран определяли победителей и призеров по швейцарской системе в 9 туров. Тольяттинец Алексей Гребнев в 9 сыгранных партиях одержал 6 побед, трижды сыграл вничью, набрал 7,5 очка, став серебряным призером чемпионата мира по блицу среди юниоров до 20 лет.

Ранее наш спортсмен завоевал "бронзу" в рапиде.

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