Тольяттинский шахматист Алексей Гребнев стал серебряным призером чемпионата мира

Тольяттинский шахматист Алексей Гребнев оформил медальный "дубль" на юниорском первенстве планеты в Узбекистане.

Он стал вице-чемпионом мира по блицу среди юниоров до 20 лет.

Напомним, в Ташкенте 36 участников из 10 стран определяли победителей и призеров по швейцарской системе в 9 туров. Тольяттинец Алексей Гребнев в 9 сыгранных партиях одержал 6 побед, трижды сыграл вничью, набрал 7,5 очка, став серебряным призером чемпионата мира по блицу среди юниоров до 20 лет.

Ранее наш спортсмен завоевал "бронзу" в рапиде.