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Алексей Гребнев выиграл континентальное первенство по шахматам

МАНИЛА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тагайтае завершилось первенство Азии по шахматам среди спортсменов до 20 лет. 19 октября состоялся последний тур чемпионата по классическим шахматам, а также прошли соревнования по блицу.

Фото: Федерация шахмат России

В классическом турнире с контролем времени тольяттинец Алексей Гребнев набрал 7,5 очков в 9 турах и стал победителем, опередив преследователей из Монголии и Индии, и сохранил завоеванный в прошлом году титул победителя первенства Азии.

Также Алексей Гребнев стал первым в соревнованиях по рапиду.

В женской программе победительницей тоже стала представительница сборной России Анна Шухман.

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