Алексей Гребнев выиграл континентальное первенство по шахматам

В Тагайтае завершилось первенство Азии по шахматам среди спортсменов до 20 лет. 19 октября состоялся последний тур чемпионата по классическим шахматам, а также прошли соревнования по блицу.

В классическом турнире с контролем времени тольяттинец Алексей Гребнев набрал 7,5 очков в 9 турах и стал победителем, опередив преследователей из Монголии и Индии, и сохранил завоеванный в прошлом году титул победителя первенства Азии.

Также Алексей Гребнев стал первым в соревнованиях по рапиду.

В женской программе победительницей тоже стала представительница сборной России Анна Шухман.