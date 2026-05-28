Олег Дашков стал обладателем Кубка России по русским шашкам

КРАСНОДАР. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Краснодарском крае стартовал розыгрыш Кубка России по русским шашкам среди мужчин. 27 мая завершилась быстрая программа, в числе участников которой было 11 гроссмейстеров.

Победителем в быстрой программе стал самарский гроссмейстер Олег Дашков. Эта победа дает право участия в чемпионате Европы в 2027 году. 

Результаты Кубка России в быстрой программе: "золото" — Олег Дашков, гроссмейстер, Самарская область. "Серебро" — Дмитрий Цинман, гроссмейстер, Татарстан. "Бронза" — Александр Гетманский, гроссмейстер, Тульская область.

