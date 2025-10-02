16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Алексей Гребнев отобрался на Кубок мира ФИДЕ Юный самарец стал седьмым на первенстве мира по шахматам Алексей Гребнев взял "серебро" на международном турнире в Алматы Шахматист Алексей Гребнев выиграл Oskemen Open 2025 Шашисты из Самарской области стали призерами международных соревнований

Интеллектуальные игры Спорт

Алексей Гребнев отобрался на Кубок мира ФИДЕ

ТОЛЬЯТТИ. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 127
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Гроссмейстер Алексей Гребнев, спортсмен тольяттинской СШ № 4 "Шахматы", одержал победу над Марком-Андриа Маурицци из Франции в стыковом матче за право участия в Кубке мира по шахматам, сообщает пресс-служба самарского минспорта. 

Матч проходил в Сербии.

Для выявления победителя спортсменам потребовались две партии. В первой была зафиксирована ничья на 26-м ходу троекратным повторением позиции. Во второй Алексей Гребнев одержал победу белыми фигурами на 47-м ходу.

Таким образом счет в матче стал 1,5 — 0,5 в пользу российского спортсмена и он завоевал право выступить на Кубке мира ФИДЕ.

Кубок мира пройдет в Индии в штате Гоа с 30 октября по 27 ноября. Турнир соберет всех сильнейших действующих шахматистов планеты.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре стартовал шахматный "Мемориал Льва Полугаевского"

В Самаре стартовал шахматный "Мемориал Льва Полугаевского"

Показательные поединки по шахпонгу и шахбоксингу

Показательные поединки по шахпонгу и шахбоксингу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2