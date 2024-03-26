В Самарской области завершилось первенство России по шашкам: победитель в категории до 9 лет — спортсмен из Самары

В Самарской области с 17 по 26 марта проходило первенство России по русским шашкам среди мальчиков и девочек до 9 лет, юношей и девушек до 11 и до 14 лет. Соревнования состоялись в Красноярском районе на базе санатория "Циолковский". Турнир 2024 года был посвящен 10-летию со дня подписания договора о принятии в РФ Севастополя и республики Крым. Участие приняли 670 спортсменов из 40 регионов, в том числе из Севастополя.

"Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров особое внимание уделяет спорту. В нашем регионе развиваются 26 базовых видов спорта, аккредитованы федерации по 125 видам, каждый год мы проводим мероприятия в том числе всероссийского уровня. Очень приятно, что и первенство России по шашкам уже в течение нескольких лет проходит именно в Самарской области. Наш регион с удовольствием принимает команды из разных субъектов, организаторы прикладывают все усилия, чтобы соревнования проходили интересно. Думаю, что у всех, кто приехал на этот турнир, сложилось положительное впечатление о Самарской области", — отметила заместитель министра спорта региона Галина Дорохова.

В классической программе среди мальчиков до 9 лет за тур до окончания соревнований первое место обеспечил действующий победитель первенства мира Михаил Черноземов из Самарской области. Он выиграл 8 партий из 9. Второе место занял Лев Грошев из Московской области, третье — Глеб Крутиков из Свердловской области. Среди девочек до 9 лет первое место у Полины Зайцевой (Свердловская область), второе — у Алины Динисламовой (Башкортостан), третье — у Дарьи Вахрушевой (Нижегородская область). В блице лучшие результаты показали Михаил Черноземов и Дарья Вахрушева.

Среди участников до 11 лет в классической программе первенствовали Александр Ермиев (Свердловская область) и Лия Андреева (Москва), серебро у Дениса Филя (Москва) и Миланы Дубовенко (Саратовская область), бронза у Михаила Пермякова (Удмуртия) и Софии Дудник (Нижегородская область). Блиц выиграли Александр Ермиев и София Дудник.

В зачете участников до 14 лет в классике победы одержали представители сборной Якутии — Байдам Николаев и Нарыйаана Леонтьева. На втором месте Борис Гаврилов (Москва) и Айыына Прокопьева (Якутия), на третьем — Илья Мглинец (Брянская область) и Софья Степанова (Башкортостан). В турнире по быстрой игре первенствовали Владислав Ивкин (Орловская область) и Софья Степанова.

Проведение соревнований по шашкам способствует развитию и популяризации интеллектуальных видов спорта и вовлечению молодежи в систематические занятия, что является одной из целей федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография".