Составлена карта самых проблемных дорог и перекрестков Самары

Пробки остаются главной проблемой транспортной системы Самары. Такой вывод по результатам исследований сделали авторы проекта единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования, специалисты питерского НИИ ПГ.
"В часы пик в пробках стоят 10% магистралей. Насчитывается не менее 20 проблемных перекрестков, не справляющихся с нагрузкой, не менее 40 "узких мест" - улиц со сниженным количеством полос движения. Есть разрывы УДС - недостроенные участки дорог. Довольно много улиц идут не в створе, а смещаются одна к другой", - констатировал во время презентации проекта один из разработчиков Илья Резников.
Посмотрите карту самых проблемных дорог и перекрестков Самары. Она составлена на основе данных НИИ ПГ.
Отдельно Илья Резников остановился на проблеме запаркованности улиц. Она наблюдается на 10% магистралей, из-за чего их пропускная способность значительно снижается - часто в два раза.
"При этом, согласно современным нормативам, на магистральных улицах общегородского значения парковка должна быть запрещена", - отметил спикер.
В связи с обозначенными факторами транспортный раздел нового генплана сформировали с акцентом на развитие общественного транспорта, в том числе метро и трамвайного движения, но запланированы и крупные дорожные проекты. Почитайте подробности.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...