Составлена карта самых проблемных дорог и перекрестков Самары

Пробки остаются главной проблемой транспортной системы Самары. Такой вывод по результатам исследований сделали авторы проекта единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования, специалисты питерского НИИ ПГ.

Новый генплан: как будут развивать транспортную инфраструктуру Самары Жителей Самары необходимо пересаживать с личных авто на общественный транспорт. Таков основной посыл проекта нового генплана города в части развития инфраструктуры. Разработчики обозначили варианты развития метрополитена, прокладки трамвайных и троллейбусных линий, а также крупные дорожные проекты. Рассказываем о них подробно.

"В часы пик в пробках стоят 10% магистралей. Насчитывается не менее 20 проблемных перекрестков, не справляющихся с нагрузкой, не менее 40 "узких мест" - улиц со сниженным количеством полос движения. Есть разрывы УДС - недостроенные участки дорог. Довольно много улиц идут не в створе, а смещаются одна к другой", - констатировал во время презентации проекта один из разработчиков Илья Резников.

Посмотрите карту самых проблемных дорог и перекрестков Самары. Она составлена на основе данных НИИ ПГ.

Отдельно Илья Резников остановился на проблеме запаркованности улиц. Она наблюдается на 10% магистралей, из-за чего их пропускная способность значительно снижается - часто в два раза.

"При этом, согласно современным нормативам, на магистральных улицах общегородского значения парковка должна быть запрещена", - отметил спикер.

В связи с обозначенными факторами транспортный раздел нового генплана сформировали с акцентом на развитие общественного транспорта, в том числе метро и трамвайного движения, но запланированы и крупные дорожные проекты. Почитайте подробности.