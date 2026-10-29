В Самарской области прошел юбилейный XX межрегиональный фестиваль художественного творчества инвалидов по зрению

В Самарской области завершился юбилейный XX межрегиональный фестиваль художественного творчества инвалидов по зрению "Душа русской провинции — Сергей Аксаков", посвященный 235-летию со дня рождения классика русской литературы Сергея Тимофеевича Аксакова.

Фестиваль объединил 10 творческих команд из Самарской, Ульяновской и Саратовской областей. Первый этап — "Творческая визитка": команды представили театрализованное представление по мотивам произведений С. Т. Аксакова. Второй этап — "Интеллектуальная игра": захватывающее командное состязание на знание биографии и произведений писателя из 10 раундов. С приветственными словами к участникам обратились консультант управления отраслевых технологий министерства культуры Самарской области Ирина Лапина: "Каждое творческое выступление на ежегодном фестивале — это искренность, талант, творчество наших замечательных участников. Министерство культуры уделяет особое внимание инклюзивным проектам, этот фестиваль планомерно поддерживаем и развиваем".

Впервые во внеконкурсной программе фестиваля на сцену поднялся инклюзивный театральный коллектив "Между небом и землей" (режиссер Сергей Андреев).

Главная задача фестиваля — интегрировать людей с нарушениями зрения в активную общественную жизнь, в социум, раскрывать свои таланты и налаживать дружеские контакты с жителями других регионов.

"Мы с командой решили привезти на фестиваль стихи Аксакова. Мало кто знает, что писатель был еще и поэтом. Готовились не только себя презентовать, но и других послушать, оценить уровень и просто пообщаться", — рассказал Геннадий Генералов, участник из Саратова.

С течением времени фестиваль постоянно меняется: по составу и количеству участников. В этом году появилось тифлокомментирование, оно идет прямо из зала, в режиме реального времени.

Ольга Вологодская, директор Самарской областной библиотеки для слепых: "Тифлокомментатор создает подробное описание визуального контента, т. е. все, что происходит на сцене — декорации, костюмы, реквизит, все это становится доступным и понятным абсолютно всем, к то находится в зале".

По итогам двух конкурсных этапов призерами стали: 1 место — команда "Виктория" (г. Тольятти); 2 место — команда "Неразгаданный кроссворд" (г. Самара); 3 место — команда "На семи ветрах" (г. Ульяновск) и сборная команда "Алые паруса" (г. Самара, г. Новокуйбышевск, г. Кинель, Волжская ВОС).

Также специальными дипломами наградили команды за лучший актерский дуэт, лучший спектакль, вокальное исполнение и большие баллы в интеллектуальном конкурсе. Команду "Северяночка" из Шенталинского района отметили за "Верность аксаковскому духу".

Фестиваль прошел при поддержке министерства культуры Самарской области и правительства Самарской области. Организаторы –Самарская областная библиотека для слепых в партнерстве с Самарской областной общественной организацией Всероссийского общества слепых.