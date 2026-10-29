В Самарской области прошел юбилейный XX межрегиональный фестиваль художественного творчества инвалидов по зрению

В Самарской области завершился юбилейный XX межрегиональный фестиваль художественного творчества инвалидов по зрению "Душа русской провинции — Сергей Аксаков", посвященный 235-летию со дня рождения классика русской литературы Сергея Тимофеевича Аксакова.
Фестиваль объединил 10 творческих команд из Самарской, Ульяновской и Саратовской областей. Первый этап — "Творческая визитка": команды представили театрализованное представление по мотивам произведений С. Т. Аксакова. Второй этап — "Интеллектуальная игра": захватывающее командное состязание на знание биографии и произведений писателя из 10 раундов. С приветственными словами к участникам обратились консультант управления отраслевых технологий министерства культуры Самарской области Ирина Лапина: "Каждое творческое выступление на ежегодном фестивале — это искренность, талант, творчество наших замечательных участников. Министерство культуры уделяет особое внимание инклюзивным проектам, этот фестиваль планомерно поддерживаем и развиваем".
Впервые во внеконкурсной программе фестиваля на сцену поднялся инклюзивный театральный коллектив "Между небом и землей" (режиссер Сергей Андреев).
Главная задача фестиваля — интегрировать людей с нарушениями зрения в активную общественную жизнь, в социум, раскрывать свои таланты и налаживать дружеские контакты с жителями других регионов.
"Мы с командой решили привезти на фестиваль стихи Аксакова. Мало кто знает, что писатель был еще и поэтом. Готовились не только себя презентовать, но и других послушать, оценить уровень и просто пообщаться", — рассказал Геннадий Генералов, участник из Саратова.
С течением времени фестиваль постоянно меняется: по составу и количеству участников. В этом году появилось тифлокомментирование, оно идет прямо из зала, в режиме реального времени.
Ольга Вологодская, директор Самарской областной библиотеки для слепых: "Тифлокомментатор создает подробное описание визуального контента, т. е. все, что происходит на сцене — декорации, костюмы, реквизит, все это становится доступным и понятным абсолютно всем, к то находится в зале".
По итогам двух конкурсных этапов призерами стали: 1 место — команда "Виктория" (г. Тольятти); 2 место — команда "Неразгаданный кроссворд" (г. Самара); 3 место — команда "На семи ветрах" (г. Ульяновск) и сборная команда "Алые паруса" (г. Самара, г. Новокуйбышевск, г. Кинель, Волжская ВОС).
Также специальными дипломами наградили команды за лучший актерский дуэт, лучший спектакль, вокальное исполнение и большие баллы в интеллектуальном конкурсе. Команду "Северяночка" из Шенталинского района отметили за "Верность аксаковскому духу".
Фестиваль прошел при поддержке министерства культуры Самарской области и правительства Самарской области. Организаторы –Самарская областная библиотека для слепых в партнерстве с Самарской областной общественной организацией Всероссийского общества слепых.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...