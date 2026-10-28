В день рождения движения "Волонтеры Победы" в Самарской области пройдет Межмуниципальный слет

В среду, 28 октября, в селе Челно-Вершины Самарской области состоится межмуниципальный слет Волонтеров Победы Самарской области. Мероприятие пройдет в рамках Региональной патриотической программы "Наследие Победы" при поддержке Фонда президентских грантов.

"Дата проведения выбрана неслучайно. 28 октября — день рождения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", и слет станет особенным способом отметить праздник — встречей активистов со всей области, объединенных общим делом сохранения исторической памяти", — поделился Сергей Андриянов, исполнительный директор Самарского реготделения движения "Волонтеры Победы", член Общественной палаты Самарской области.

Слет объединит активистов Движения из разных муниципалитетов региона. Волонтеры приедут Шенталинского, Камышлинского, Клявлинского, Кошкинского и Челно-Вершинского районов, а также города Самары. В этот день муниципальные команды будут отмечать день рождения Движения вместе за работой.

Программа Слета построена так, чтобы соединить знакомство с текущими практиками и планами деятельности. Участники смогут обменяться опытом, прокачать навыки проектной работы и вместе разработать новые идеи для патриотических инициатив. Среди почетных гостей — Людмила Валерьевна Соколова, заместитель главы района по социальным вопросам.

Слет станет площадкой для формирования устойчивых связей между муниципальными командами, а также для выработки единых подходов к просветительской и волонтерской деятельности в сфере патриотического воспитания.