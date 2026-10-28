В день рождения движения "Волонтеры Победы" в Самарской области пройдет Межмуниципальный слет

В среду, 28 октября, в селе Челно-Вершины Самарской области состоится межмуниципальный слет Волонтеров Победы Самарской области. Мероприятие пройдет в рамках Региональной патриотической программы "Наследие Победы" при поддержке Фонда президентских грантов.
"Дата проведения выбрана неслучайно. 28 октября — день рождения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", и слет станет особенным способом отметить праздник — встречей активистов со всей области, объединенных общим делом сохранения исторической памяти", — поделился Сергей Андриянов, исполнительный директор Самарского реготделения движения "Волонтеры Победы", член Общественной палаты Самарской области.
Слет объединит активистов Движения из разных муниципалитетов региона. Волонтеры приедут Шенталинского, Камышлинского, Клявлинского, Кошкинского и Челно-Вершинского районов, а также города Самары. В этот день муниципальные команды будут отмечать день рождения Движения вместе за работой.
Программа Слета построена так, чтобы соединить знакомство с текущими практиками и планами деятельности. Участники смогут обменяться опытом, прокачать навыки проектной работы и вместе разработать новые идеи для патриотических инициатив. Среди почетных гостей — Людмила Валерьевна Соколова, заместитель главы района по социальным вопросам.
Слет станет площадкой для формирования устойчивых связей между муниципальными командами, а также для выработки единых подходов к просветительской и волонтерской деятельности в сфере патриотического воспитания.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...