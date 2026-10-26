К Году единства народов России для школьников пройдет акция, посвященная нацкостюму

В пятницу, 30 октября, стартует всероссийская акция "Культурная суббота. Национальный костюм: нить, связывающая поколения", организованная в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта "Культура для школьников". Проект проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и приурочен к Году единства народов России.
Акция призвана увлечь молодежь традиционной культурой, познакомить с историей и художественными особенностями народного костюма, а также научить бережному отношению к культурному наследию страны.
"Министерство культуры уделяет особое внимание сохранению богатого наследия народов нашей страны. Мы предлагаем ребятам со всей России ближе познакомиться с историей традиционного костюма, представляющего собой уникальное художественное произведение и живую связь поколений", — отметила статс-секретарь — заместитель Министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева.
Первая часть акции представляет собой творческое соревнование. Для участия школьникам необходимо подготовить работу в одной или нескольких номинациях:
— "Этноисследование: костюм народов России" — рассказать об одном из традиционных костюмов народов России в виде презентации;
— "Костюм в кадре" — подготовить презентационный видеоролик с рассказом
о любом традиционном костюме народов России;
— "Новый взгляд на традиции" — нарисовать эскиз современной одежды на основе элементов традиционны костюмов народов России;
— "Наследники традиций" — подготовить видеорассказ о семейной реликвии: костюме или его элементе, передаваемом из поколения в поколение.
Вторая часть акции — теоретическая: ребята могут поучаствовать в интерактивном Культурном тесте, подготовленном экспертами Российского этнографического музея. Задания разработаны для участников младшего (6–10 лет), среднего (11–14 лет) и старшего возраста (15–18 лет). Они представлены в двух блоках — "Тест с иллюстрациями" и "Кроссворд".
Для участия в акции необходимо оставить заявку или приступить к выполнению заданий Культурного теста на портале "Культурадляшкольников.РФ" с 30 октября по 20 ноября 2026 г. включительно.
По результатам творческого соревнования эксперты выберут около 100 наиболее интересных работ. А по итогам Культурного теста школьники, набравшие наибольшее количество баллов, получат сертификат победителя. Результаты будут опубликованы 17 декабря 2026 г. на портале "Культурадляшкольников.РФ".
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
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... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...