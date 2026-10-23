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Общество

Фотограф "Волга Ньюс" стала победителем международного фотоконкурса «Женщина-фермер: Лица Земли»

САМАРА. ВОЛГА НЬЮС
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Подведены итоги международного фотоконкурса «Женщина-фермер: Лица Земли». Это проект, призванный показать миру истинных героинь, чьими руками создаётся будущее сельского хозяйства.

Это конкурсная работа фотографа "Волга Ньюс" Это конкурсная работа фотографа "Волга Ньюс"
Фото: Александра Белова

"2026 год объявлен ООН Международным годом женщин-фермеров. Цель конкурса — создать уникальную фотолетопись их труда, традиций и образа жизни, укрепить престиж профессий, связанных с землёй", — рассказали организаторы конкурса. Он проводился при техническом содействии отделения ФАО для связи с Российской Федерацией и поддержке Министерства сельского хозяйства РФ.

23 октября стали известны победители фотоконкурса. Одним из них стала фоторепортер информационного портала "Волга Ньюс" Александра Белова. 

Вышел из печати спецпроект "АПК и пищепром. Самарская область" Вышел из печати спецпроект "АПК и пищепром. Самарская область"
Редакция информационного портала "Волга Ньюс" завершила работу над очередным, осенним, выпуском печатного спецпроекта, посвященного сельскому хозяйству региона. Тираж газеты, вышедший из типографии, составил 12 000 экземпляров.

Александра  — активный участник всех тематических проектов, которые реализует "Волга Ньюс". Среди них ключевое место занимает "АПК и пищепром. Самарская область", который посвящен развитию сельского хозяйства региона. Он выходит из печати два раза в год: весной и осенью. 

Одной из героинь осеннего спецпроекта стала молодой специалист КХФ Савенковых из Хворостянского района Самарской области Кристина Майер. 

Сейчас девушка находится на старте карьеры в сельском хозяйстве, но уже видит в этой отрасли много возможностей для своего развития.

"Конкурсное фото мы сделали на пастбище в Хворостянском районе, на выпасе стада КХФ Савенковых. Это абердин-ангусская порода КРС,  у нее есть свои особенности, например, они очень настороженно относятся к людям. Поэтому, чтобы сделать фото Кристины на фоне стада, мне пришлось достаточно долго "нарезать круги" возле буренок, чтобы они ко мне привыкли. Кобылу, рядом с которой запечатлена Кристина, зовут Верка. Она — настоящая трудяга и партнер пастуха стада Ивана Николаевича", — рассказала историю создания фотографии Александра Белова.

"Ваша работа вошла в число лучших и заняла достойное место в уникальной фотолетописи труда, традиций и жизни женщин, работающих на земле. Это результат вашего таланта, искренности и внимания к теме, которая в 2026 году — Международном году женщин-фермеров, объявленном ООН, — звучит особенно значимо", — сообщили организаторы конкурса в информационном письме нашему фотографу. 

Мы поздравляем Александру с победой и желаем ей покорения новых творческих вершин!

И напоминаем, что все материалы спецпроекта "АПК и пищепром. Самарская область" можно почитать по ссылке

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