Фотограф "Волга Ньюс" стала победителем международного фотоконкурса «Женщина-фермер: Лица Земли»

Подведены итоги международного фотоконкурса «Женщина-фермер: Лица Земли». Это проект, призванный показать миру истинных героинь, чьими руками создаётся будущее сельского хозяйства.
"2026 год объявлен ООН Международным годом женщин-фермеров. Цель конкурса — создать уникальную фотолетопись их труда, традиций и образа жизни, укрепить престиж профессий, связанных с землёй", — рассказали организаторы конкурса. Он проводился при техническом содействии отделения ФАО для связи с Российской Федерацией и поддержке Министерства сельского хозяйства РФ.
23 октября стали известны победители фотоконкурса. Одним из них стала фоторепортер информационного портала "Волга Ньюс" Александра Белова.
Александра — активный участник всех тематических проектов, которые реализует "Волга Ньюс". Среди них ключевое место занимает "АПК и пищепром. Самарская область", который посвящен развитию сельского хозяйства региона. Он выходит из печати два раза в год: весной и осенью.
Одной из героинь осеннего спецпроекта стала молодой специалист КХФ Савенковых из Хворостянского района Самарской области Кристина Майер.
Сейчас девушка находится на старте карьеры в сельском хозяйстве, но уже видит в этой отрасли много возможностей для своего развития.
"Конкурсное фото мы сделали на пастбище в Хворостянском районе, на выпасе стада КХФ Савенковых. Это абердин-ангусская порода КРС, у нее есть свои особенности, например, они очень настороженно относятся к людям. Поэтому, чтобы сделать фото Кристины на фоне стада, мне пришлось достаточно долго "нарезать круги" возле буренок, чтобы они ко мне привыкли. Кобылу, рядом с которой запечатлена Кристина, зовут Верка. Она — настоящая трудяга и партнер пастуха стада Ивана Николаевича", — рассказала историю создания фотографии Александра Белова.
"Ваша работа вошла в число лучших и заняла достойное место в уникальной фотолетописи труда, традиций и жизни женщин, работающих на земле. Это результат вашего таланта, искренности и внимания к теме, которая в 2026 году — Международном году женщин-фермеров, объявленном ООН, — звучит особенно значимо", — сообщили организаторы конкурса в информационном письме нашему фотографу.
Мы поздравляем Александру с победой и желаем ей покорения новых творческих вершин!
И напоминаем, что все материалы спецпроекта "АПК и пищепром. Самарская область" можно почитать по ссылке.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...