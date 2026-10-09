Вышел из печати спецпроект "АПК и пищепром. Самарская область"

Редакция информационного портала "Волга Ньюс" завершила работу над очередным, осенним, выпуском печатного спецпроекта, посвященного сельскому хозяйству региона. Тираж газеты, вышедший из типографии, составил 12 000 экземпляров.

Одним из центральных материалов спецпроекта стала статья на актуальную для всех фермеров, специализирующихся на выращивании зерновых: "Толчок к новому развитию: как зерновой рынок России преодолевает кризис экспорта". Автор материала вместе с экспертами разбирался, чего ждать отрасли в ближайшие годы на фоне блокировки Азово-Черноморского бассейна.

Традиционно в номере публикуется интервью с министром сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексеем Поповым. На этот раз глава ведомства побеседовал с нашим журналистом о достижениях региональной науки в области селекции и семеноводства, о мерах господдержки этой отрасли АПК, а также о работе одного из ведущих аграрных вузов Поволжья — Самарского ГАУ.

Продолжил тему развития растениводства в регионе директор Самарского федерального исследовательского центра Российской академии наук Алексей Васин. В интервью он рассказал о цифровом двойнике растений.

Также редакция сообщила о планах федерального Минсельхоза по дальнейшему развитию сельского хозяйства в России, а именно — о формировании трех больших технологических проектов: агротехнологическому, животноводческому и биотехнологическому.

Большое внимание федеральное ведомство уделяет и использованию беспилотных авиационных систем в АПК. Для этого в России создадут полигоны для агродронов.

Отдельное место в выпуске заняли материалы, связанные с обеспечением кадрами сельского хозяйства региона. Это фоторепортаж из первого в Самарской области агротехкласса "Биотехнологии и пищевое производство" и статья о молодом специалисте фермы из Хворостянского района Кристине Майер. Девушке 23 года, и она только начинает путь в отрасли, но уже видит в ней для себя много перспектив.

А вот интервью с уже опытным фермером-животноводом — главой агрокомпании "Савия Фуд" Евгенией Бесченовой. Каждый день своим примером она доказывает, что вести бизнес на селе — дело очень даже женское. А о том, почему в их хозяйстве отдается предпочтение абердин-ангусской породе скота, рассказал ее отец и глава КХФ Савенковых Сергей Савенков. Репортаж прямо с пастбища здесь.

Часть тиража осеннего выпуска спецпроекта "АПК и пищепром. Самарская области" доставлена на поля всероссийской выставки "Золотая осень", которая прошла в Москве с 7 по 10 октября. Издание стало информационным партнером мероприятия.

Все материалы печатного выпуска собраны в отдельном разделе сайта "Волга Ньюс".

Следующий номер спецпроекта выйдет из печати в апреле 2027 года.