Вышел из печати спецпроект "АПК и пищепром. Самарская область"

Редакция информационного портала "Волга Ньюс" завершила работу над очередным, осенним, выпуском печатного спецпроекта, посвященного сельскому хозяйству региона. Тираж газеты, вышедший из типографии, составил 12 000 экземпляров.
Одним из центральных материалов спецпроекта стала статья на актуальную для всех фермеров, специализирующихся на выращивании зерновых: "Толчок к новому развитию: как зерновой рынок России преодолевает кризис экспорта". Автор материала вместе с экспертами разбирался, чего ждать отрасли в ближайшие годы на фоне блокировки Азово-Черноморского бассейна.
Традиционно в номере публикуется интервью с министром сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексеем Поповым. На этот раз глава ведомства побеседовал с нашим журналистом о достижениях региональной науки в области селекции и семеноводства, о мерах господдержки этой отрасли АПК, а также о работе одного из ведущих аграрных вузов Поволжья — Самарского ГАУ.
Продолжил тему развития растениводства в регионе директор Самарского федерального исследовательского центра Российской академии наук Алексей Васин. В интервью он рассказал о цифровом двойнике растений.
Также редакция сообщила о планах федерального Минсельхоза по дальнейшему развитию сельского хозяйства в России, а именно — о формировании трех больших технологических проектов: агротехнологическому, животноводческому и биотехнологическому.
Большое внимание федеральное ведомство уделяет и использованию беспилотных авиационных систем в АПК. Для этого в России создадут полигоны для агродронов.
Отдельное место в выпуске заняли материалы, связанные с обеспечением кадрами сельского хозяйства региона. Это фоторепортаж из первого в Самарской области агротехкласса "Биотехнологии и пищевое производство" и статья о молодом специалисте фермы из Хворостянского района Кристине Майер. Девушке 23 года, и она только начинает путь в отрасли, но уже видит в ней для себя много перспектив.
А вот интервью с уже опытным фермером-животноводом — главой агрокомпании "Савия Фуд" Евгенией Бесченовой. Каждый день своим примером она доказывает, что вести бизнес на селе — дело очень даже женское. А о том, почему в их хозяйстве отдается предпочтение абердин-ангусской породе скота, рассказал ее отец и глава КХФ Савенковых Сергей Савенков. Репортаж прямо с пастбища здесь.
Часть тиража осеннего выпуска спецпроекта "АПК и пищепром. Самарская области" доставлена на поля всероссийской выставки "Золотая осень", которая прошла в Москве с 7 по 10 октября. Издание стало информационным партнером мероприятия.
Все материалы печатного выпуска собраны в отдельном разделе сайта "Волга Ньюс".
Следующий номер спецпроекта выйдет из печати в апреле 2027 года.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами