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АПК и пищепром Экономика и бизнес

Сита и решета "Агросита": российское производство для переработки зерна

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Российская производственная компания "Агросита" выпускает продукцию, без которой сложно представить полноценную переработку урожая зерновых. Речь идёт прежде всего о пробивных ситах и решетах, а также о ситовых поддонах в алюминиевом и деревянном исполнении. Такое оснащение оказывается необходимым практически на каждой стадии обработки зерна — и на предварительной, и на основной очистке. Среди культур, для которых оно применяется: пшеница, ячмень, кукуруза, рис, соя, рапс, семена подсолнечника и многие другие. О том, как организовано производство этой ключевой составляющей механической обработки зерна, рассказал руководитель компании "Агросита" Кирилл Савельев.

Фото: предоставлено компанией "Агросита"

Решета и сита для зерноочистительной техники, а также рамки для сепараторов, широко востребованные на предприятиях по приёму и переработке зерна, — всё это доступно в ассортименте "Агросита". Существенно, что решета с рамками предлагаются под любые модели и модификации оборудования.

В частности, "Агросита" производит и поставляет заказчикам сита, решета и поддоны ситовые для зерноочистительных машин и дробилок: БИС100; БЛС150; УЗМ 30-50; ОМЕГА 181; DORES AS355; Cimbria; WESTRUP SP-1250; Juliet 5XFS-7.5FC; BETA 60-120 (ROMAX); VEGA 50 (ROMAX); ОВС, РВС-60, ЗВС20, МОЗ-1; ОЗФ-80; СЗТ-30 шахты сушилки; СП-75; БСХ-300; PETKUS серии U, V, M; OMEGA-120, Петкус 531 гигант; ПЕТКУС 527, 547; ВРМ 52.7; ЗСК70; DENIS NSD2, БИТТЕРА*. Помимо этого, компания изготавливает нестандартные пробивные сита и отдельные составные части машин — по образцам и эскизам заказчика.

Пробивные решета представляют собой полотна разнообразных габаритов, выполненные из металлического листа толщиной от 0,55 до 3 мм — как с цинковым покрытием, так и без него. На производстве уделяют особое внимание ровности плоскости: не допускаются заусенцы, которые могут повредить зерно. Пробивные ячейки выполняются в форме круга, овала, прямоугольника или треугольника и могут иметь различное взаимное расположение. Габариты решет, размеры ячеек и шаг перфорации в точности соответствуют заявленным параметрам.

Продукция "Агросита" находит применение на самых разных объектах: зерноперерабатывающих предприятиях, комбикормовых заводах, мукомольных и крупяных производствах, в фермерских хозяйствах. Специалисты компании готовы не только подобрать, но и изготовить по индивидуальным чертежам комплектующие даже для устаревшей техники или оборудования, производитель которого уже ушёл с отечественного рынка. Благодаря такому подходу срок службы техники продлевается, что особенно ценно для небольших хозяйств.

Денис, СПК "Заветы": "Огромный плюс, что в "Агросита" реально слышат, что надо клиенту. Нам нужны были рамки под старые сепараторы, причём штука редкая, многие поставщики просто не хотят связываться, так как нет в каталоге. Тут наоборот, спросили чертёж, уточнили пару моментов и через пару дней уже согласовали детали. Всё сделали как надо, привезли прилично упаковано, без косяков и царапин. Спасибо, молодцы!"

Отправка продукции покупателям осуществляется исключительно в надёжной деревянной упаковке. Доставка бесплатна до терминала транспортной компании, а при заказе от 300 тыс. руб. — по адресу клиента. Гарантия на продукцию составляет 1 год.

Директор ООО "Агросита" Кирилл Савельев: "Любому руководителю, будь то промышленное предприятие или услуги для малого бизнеса, важно найти надёжного поставщика, и чтобы не было задержек в работе. Оказывая услуги для бизнеса и понимая особенный уровень ответственности в таком партнерстве, компания "Агросита" старается выполнять договорённости качественно и в срок, потому что их мотивирует возможность постоянного сотрудничества".

Дополнительно компания "Агросита" выпускает транспортирующие машины на базе конвейерных лент, гибких спиралей, осевых и безосевых шнеков, вильчатых и пластинчатых цепей.

Всю необходимую информацию об ассортименте и услугах можно получить у менеджеров компании. Консультации предоставляются бесплатно.

* БИС100; БЛС150; УЗМ 30–50; Омега 181; Дорес АС355; Цимбириа; Вестрап СП-1250; Жюльет 5ИксФС-7.5ФЦ; Бета 60–120 (Ромакс); Вега 50 (Ромакс); ОВС, РВС-60, ЗВС20, МОЗ-1; ОЗФ 80; СЗТ-30 шахты сушилки; СП-75; БСХ-300; Петкус серии Ю, В, М; Омега-120, Петкус 531 гигант; Петкус 527, 547; ВРМ 52.7; ЗСК70; Дэнис НСД2, Биттера.

 

ООО "АГРОСИТА"

г. Барнаул, ул. Попова, 248 А

e-mail: 22sito@mail.ru

8 (3852)60 44 77

8 (962)796 27 93

Сайт: sito22.ru

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ERID: 2VSb5xYv9FY

ИНН 2222894899

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Последние комментарии

Владимир Маркович Долгушин 19 февраля 2023 12:37 На Тимашевской птицефабрике запустили процедуру банкротства

Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.

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А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?

Максим Морозов 24 июня 2021 03:44 Экс-директор СК "Родник" Павел Сметана: "У завода нет никаких активов"

Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

Постер Рамке 01 мая 2018 16:47 Холдинг "Амар Групп" планирует выкупить Обшаровскую птицефабрику

Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.

Джин Тоник 27 апреля 2018 14:47 СХАО "Овощевод" выращивает в Тольятти экологически чистые огурцы, помидоры и баклажаны

чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами

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