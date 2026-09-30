Сита и решета "Агросита": российское производство для переработки зерна

Российская производственная компания "Агросита" выпускает продукцию, без которой сложно представить полноценную переработку урожая зерновых. Речь идёт прежде всего о пробивных ситах и решетах, а также о ситовых поддонах в алюминиевом и деревянном исполнении. Такое оснащение оказывается необходимым практически на каждой стадии обработки зерна — и на предварительной, и на основной очистке. Среди культур, для которых оно применяется: пшеница, ячмень, кукуруза, рис, соя, рапс, семена подсолнечника и многие другие. О том, как организовано производство этой ключевой составляющей механической обработки зерна, рассказал руководитель компании "Агросита" Кирилл Савельев.

Решета и сита для зерноочистительной техники, а также рамки для сепараторов, широко востребованные на предприятиях по приёму и переработке зерна, — всё это доступно в ассортименте "Агросита". Существенно, что решета с рамками предлагаются под любые модели и модификации оборудования.

В частности, "Агросита" производит и поставляет заказчикам сита, решета и поддоны ситовые для зерноочистительных машин и дробилок: БИС100; БЛС150; УЗМ 30-50; ОМЕГА 181; DORES AS355; Cimbria; WESTRUP SP-1250; Juliet 5XFS-7.5FC; BETA 60-120 (ROMAX); VEGA 50 (ROMAX); ОВС, РВС-60, ЗВС20, МОЗ-1; ОЗФ-80; СЗТ-30 шахты сушилки; СП-75; БСХ-300; PETKUS серии U, V, M; OMEGA-120, Петкус 531 гигант; ПЕТКУС 527, 547; ВРМ 52.7; ЗСК70; DENIS NSD2, БИТТЕРА*. Помимо этого, компания изготавливает нестандартные пробивные сита и отдельные составные части машин — по образцам и эскизам заказчика.

Пробивные решета представляют собой полотна разнообразных габаритов, выполненные из металлического листа толщиной от 0,55 до 3 мм — как с цинковым покрытием, так и без него. На производстве уделяют особое внимание ровности плоскости: не допускаются заусенцы, которые могут повредить зерно. Пробивные ячейки выполняются в форме круга, овала, прямоугольника или треугольника и могут иметь различное взаимное расположение. Габариты решет, размеры ячеек и шаг перфорации в точности соответствуют заявленным параметрам.

Продукция "Агросита" находит применение на самых разных объектах: зерноперерабатывающих предприятиях, комбикормовых заводах, мукомольных и крупяных производствах, в фермерских хозяйствах. Специалисты компании готовы не только подобрать, но и изготовить по индивидуальным чертежам комплектующие даже для устаревшей техники или оборудования, производитель которого уже ушёл с отечественного рынка. Благодаря такому подходу срок службы техники продлевается, что особенно ценно для небольших хозяйств.

Денис, СПК "Заветы": "Огромный плюс, что в "Агросита" реально слышат, что надо клиенту. Нам нужны были рамки под старые сепараторы, причём штука редкая, многие поставщики просто не хотят связываться, так как нет в каталоге. Тут наоборот, спросили чертёж, уточнили пару моментов и через пару дней уже согласовали детали. Всё сделали как надо, привезли прилично упаковано, без косяков и царапин. Спасибо, молодцы!"

Отправка продукции покупателям осуществляется исключительно в надёжной деревянной упаковке. Доставка бесплатна до терминала транспортной компании, а при заказе от 300 тыс. руб. — по адресу клиента. Гарантия на продукцию составляет 1 год.

Директор ООО "Агросита" Кирилл Савельев: "Любому руководителю, будь то промышленное предприятие или услуги для малого бизнеса, важно найти надёжного поставщика, и чтобы не было задержек в работе. Оказывая услуги для бизнеса и понимая особенный уровень ответственности в таком партнерстве, компания "Агросита" старается выполнять договорённости качественно и в срок, потому что их мотивирует возможность постоянного сотрудничества".

Дополнительно компания "Агросита" выпускает транспортирующие машины на базе конвейерных лент, гибких спиралей, осевых и безосевых шнеков, вильчатых и пластинчатых цепей.

Всю необходимую информацию об ассортименте и услугах можно получить у менеджеров компании. Консультации предоставляются бесплатно.

* БИС100; БЛС150; УЗМ 30–50; Омега 181; Дорес АС355; Цимбириа; Вестрап СП-1250; Жюльет 5ИксФС-7.5ФЦ; Бета 60–120 (Ромакс); Вега 50 (Ромакс); ОВС, РВС-60, ЗВС20, МОЗ-1; ОЗФ 80; СЗТ-30 шахты сушилки; СП-75; БСХ-300; Петкус серии Ю, В, М; Омега-120, Петкус 531 гигант; Петкус 527, 547; ВРМ 52.7; ЗСК70; Дэнис НСД2, Биттера.

ООО "АГРОСИТА"

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