В Самарской области в рамках проекта "Наука рядом" представили достижения молодых ученых

Пять ученых из Самарской области стали участниками региональной кампании всероссийского проекта "Наука рядом". Проект реализуется при поддержке АНО "Национальные приоритеты" в рамках Десятилетия науки и технологий, которое проводится в России по Указу Президента с 2022 по 2031 год. В соответствии с концепцией кампании на баннерах и цифровых экранах в Самаре размещены портреты ведущих ученых, чьи разработки определяют научно-технологическое развитие региона.
Ключевая задача инициативы — продемонстрировать широкой аудитории, что современная наука — это не только лаборатории и сложные формулы, но и реальные технологии, меняющие повседневную жизнь, а также повысить престиж профессии исследователя.
Участниками от Самарской области стали специалисты, добившиеся значительных успехов в исследовательской деятельности и неоднократно становившихся победителями федеральных и региональных конкурсных мероприятий:
• Евгений Филинов (Самарский университет им. Королёва) в составе научного коллектива создал экспериментальный комплекс для испытаний малоразмерных газотурбинных двигателей в экстремальных высотных и климатических условиях.
• Анна Ковальская (СамГМУ), врач-кардиолог Клиник СамГМУ, разработала калькулятор для оценки выявления уязвимых нестабильных атеросклеротических бляшек с учетом лабораторных и инструментальных маркеров.
• Михаил Линдеров (Тольяттинский государственный университет) разработал коррозионно-усталостную установку для испытаний биорезорбируемых магниевых сплавов, используемых в качестве временных имплантатов.
• Ольга Жалдыбина (Самарский университет им. Королёва) в составе коллектива спроектировала малый космический аппарат с радиолокационной съемочной аппаратурой на базе микроплатформы Cubesat формата 12U.
• Кирилл Парфенов (СамГТУ) создал первую в России кинетическую плитку для генерирования электрической энергии.
"Проект "Наука рядом" показывает всем нам, что современный молодой ученый — это целеустремленный, амбициозный человек, который предлагает смелые научные решения, — отметил врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков. — В регионе мы создаем условия для занятия наукой и организуем мероприятия, направленные на популяризацию науки и личностей ученых. Наша общая задача — обеспечить рост престижа профессии ученого среди молодежи".
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...