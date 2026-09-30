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Общество

Дачные автобусы в Самаре переходят на осенний режим работы

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С октября сезонные "дачные" автобусные маршруты в Самаре будут работать по новому графику, который продлится до конца дачного сезона, сообщили в городской мэрии.

Фото: Александра Ламзина

Что меняется:

Дни движения. Автобусы будут ходить только по выходным — в субботы и воскресенья: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 и 31 октября.

Время отправления. Рейсы из города станут отправляться на час позже, чем раньше. При этом последние автобусы от дачных массивов в город будут уходить на час раньше.

Откуда можно уехать

Пункты отправления не меняются. Пассажиры могут сесть на дачный автобус:

с автостанции "Аврора" и пригородного автовокзала;
от завода "Металлург";
от Дома Печати;
с площади им. Кирова (остановка на ул. Физкультурной);
с Хлебной площади;
с улицы Георгия Димитрова в 14‑м микрорайоне (остановка "Улица Георгия Димитрова");
из поселка Управленческого (остановка "Поселок Управленческий", посадка от ДК);
с проспекта Ленина (остановка в районе ул. Первомайской).

Оплата проезда
Проезд можно оплатить: наличными; электронной садово‑дачной транспортной картой — при этом нужно предъявить документ, подтверждающий право на использование социальной карты жителя Самарской области.

В Самаре действует 30 дачных маршрутов. Они связывают город с дачными массивами, а также охватывают Волжский, Кинельский и Красноярский районы Самарской области.

С начала сезона (с 18 апреля 2026 г.) дачными автобусами воспользовались более 600 тыс. человек.

Если возникнут вопросы по работе дачных маршрутов, можно позвонить на "горячую линию" городского департамента транспорта: 8 (846) 207‑70‑11.

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