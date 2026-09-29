Станция метро "Театральная" готова на 86%

Новая станция объединит историческую часть города с отдаленными районами и замкнет первую линию самарского метро.

На сегодня конструкции готовы на 86%, на двух пешеходных выходах заканчивается основной объём строительных работ, в вестибюлях идёт отделка. Уже сейчас монтируются инженерные системы и укладывается постоянный рельсовый путь в тоннелях.

Технический прогон поезда запланирован в первой половине 2027 года. Ввод в эксплуатацию и открытие — во второй.