В ночь на 28 сентября в регионе ожидаются заморозки

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В ночь на понедельник, 28 сентября, в Самарской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до - 2°C. Об этом сообщили в Приволжском УГМС. Объявлен желтый уровень погодной опасности.