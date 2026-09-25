ОРВИ: как защититься простыми способами и где искать вакцину

Заболеваемость острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) в Самарской области за последнюю неделю выросла на 24%. Как защититься от гриппа, рассказали руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова и первый заместитель министра здравоохранения области Сергей Вдовенко в пресс-центре "Самарской газеты".

Новый учебный год традиционно принес вспышку заболеваемости ОРВИ. Сейчас эпидемический порог не превышен, специалисты ожидают пика количества заболевших в декабре и январе. Вместе с тем жителям региона настоятельно рекомендуют сделать прививку от гриппа за 2-3 недели до наступления холодов. Это позволит иммунитету сформироваться и встретить вирус без критичных последствий для жизни и здоровья.

Вакцинация уже началась и продлится до конца ноября, сообщила Светлана Архипова. Она подчеркнула, что штаммы этого сезона отличаются от прошлогодних. "Вирусы ежегодно изменяются, приходят новые штаммы, и поэтому прививка, сделанная год назад, не работает, теряет свою эффективность. Рекомендуется каждый год защищать себя от гриппа новой прививкой", — рассказала руководитель регуправления Роспотребнадзора.

Необходимая вакцина уже прибыла в Самарскую область. По словам Сергея Вдовенко, в поликлиники направлены первые 525 вакцин для детей и взрослых. Всего в нашем регионе смогут привиться 1,9 млн человек. При этом вакцина для 1,3 млн человек будет оплачена федеральным бюджетом, а еще для 588 тысяч — региональным.

"Мы запланировали привить 60% населения — это тот норматив, который необходимо выдерживать, чтобы не было высокой заболеваемости. В Самарской области работает 150 прививочных кабинетов (в том числе по субботам), 160 мобильных бригад, которые могут выехать в трудовые коллективы и привить сотрудников на рабочем месте и 32 мобильных комплекса для выезда в сельские отдаленные поселения", — рассказал замминистра.

Карту прививочных кабинетов и наличие вакцин можно посмотреть на сайте регионального министерства здравоохранения.

Специалисты предупреждают: людям с аллергическими реакциями на компоненты вакцины и тем, у кого непереносимость куриного белка вакцинироваться запрещено. В первую очередь надо делать прививку тем, кто ведет активный образ жизни и контактирует с большим количеством людей. К этой категории относятся дети, студенты, беременные, лица призывного возраста и люди с хроническими заболеваниями, медицинские работники, преподаватели, продавцы, путешественники.

Как подчеркивают эксперты, вакцина не спасет от ОРВИ, но защитит от осложнений и от тяжелого течения болезни: от бронхита, пневмонии, тяжелых исходов. При этом заболеть от вакцины невозможно.

"Случается, что после вакцинации человек заболел. Значит, вирус попал в организм раньше, чем человек сделал прививку. Кроме того, после прививки нужно бережно к себе относится: не бежать кросс, не париться в бане, не плавать в бассейне, соблюдать правила безопасности здоровья", — напоминает Светлана Архипова.

Медики назвали несколько простых правил, которые наряду с прививкой позволят сохранить здоровье в холодное время года: чаще мыть руки, протирать гаджеты, есть фрукты и овощи, соблюдать питьевой режим, гулять (заниматься физкультурой), проветривать помещения, одеваться по погоде, использовать маску в транспорте, после рекомендации врача — наносить защитный барьер на слизистую носа и промывать нос по возвращении домой.

Сергей Вдовенко напомнил, что младенцам прививку от гриппа не делают. Для малышей лучшая профилактика — это грудное молоко и ограничение социальных контактов.