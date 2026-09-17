В областной больнице имени Середавина преобразилось ревматологическое отделение

Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов, ректор Самарского государственного медицинского университета член-корреспондент РАН Александр Колсанов, главный врач Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина Сергей Пушкин посетили ревматологическое и рентгенологическое отделения, пообщались с сотрудниками и пациентами.
Специалисты оценили результаты проведенного ремонта в ревматологическом отделении, которое работает уже более 45 лет. Ежегодно в нем получают помощь порядка 1500 человек.
В первом блоке отделения за счет средств областного бюджета отремонтировали палаты, одна из которых предназначена для ветеранов боевых действий, процедурные кабинеты, столовую с обеденным залом и раздаточной комнатой, кабинеты "Ревматологической школы", зал лечебной физкультуры и кабинет приема пациентов отделения реабилитации.
Каждая палата оснащена системами кондиционирования; бактерицидными облучателями; душевой и санитарной комнатой, оборудованными вспомогательными поручнями для пациентов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.
"Благодаря проведенной модернизации и обновлению материально-технической базы мы увеличили количество пролеченных пациентов", — рассказала главный внештатный специалист по ревматологии, заведующая отделением ревматологии Ольга Семагина.
Андрей Орлов отметил, что благодаря мероприятиям национальных проектов и поддержке губернатора региона Вячеслава Федорищева в Самарской области создаются комфортные и современные условия как для пребывания пациентов, так и для работы медицинского персонала, а самое главное — для оказания безопасной медицинской помощи.
"Мы проводим поэтапные ремонтные работы без остановки работы отделений больницы. Что касается второго блока, то мы рассмотрим возможность проведения там ремонта, чтобы в перспективе привести все пространство к единому современному стандарту", — подчеркнул руководитель ведомства.
Пациентка Марина Михайловна проходит лечение в отделении ежегодно более 25 лет.
"Я прохожу лечение в отделении уже много лет, и разница просто огромная. Сейчас так приятно находиться. Все очень удобно, красиво, светло. Палаты комфортные, мебель новая. Чувствуется забота о нас, пациентах. Спасибо большое докторам и всем, кто организовал такой ремонт!", — рассказала пациентка.
Особое внимание в ходе визита было уделено внедрению искусственного интеллекта в диагностику и работе молодых специалистов.
В рентгенологическом отделении выпускница СамГМУ — врач-стажер Регина Вафина, чьим наставником является заведующий рентгенологическим отделением Алексей Юдин, рассказала об использовании искусственного интеллекта при диагностике заболеваний.
Александр Колсанов подчеркнул, что внедрение искусственного интеллекта в диагностические исследования — это не просто следование современным трендам, а насущная необходимость для повышения точности и скорости постановки диагнозов.
"Особое внимание мы уделяем тому, чтобы наши выпускники с первых дней работы были знакомы с передовыми технологиями. Искусственный интеллект сегодня становится незаменимым помощником врача-рентгенолога. Он позволяет выявлять патологии на самых ранних стадиях", — отметил ректор. — "Работа наставника здесь играет ключевую роль. Такие опытные специалисты, как Алексей Юдин, передают молодежи не только классические знания, но и умение работать в симбиозе с новыми цифровыми инструментами. Это формирует совершенно новый тип мышления у молодого врача".
Александр Колсанов выразил уверенность, что подобные инициативы должны получать всестороннюю поддержку: "Я вижу, что больница развивается системно. Здесь есть команда, которая не боится ставить амбициозные задачи. Наша задача как опорного университета — обеспечить такие клиники кадрами и передовыми научными разработками, которые готовы к работе в медицине будущего уже сегодня".
Последние комментарии
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сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас