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Здравоохранение Общество

Санаторий ТОАЗа "Надежда" признан лучшим санаторно-оздоровительным комплексом Самарской области

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ведомственный санаторий ТОАЗа "Надежда" стал победителем VIII региональной премии "Признание-2026". Конкурс проводился среди медицинских работников и учреждений Самарской области при поддержке министерства здравоохранения.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Цель премии — отметить заслуги выдающихся сотрудников и организаций, которые внесли значительный вклад в развитие медицины и сохранение здоровья населения. Лауреатов выбирали сами пациенты и коллеги.

Первое место "Надежда" получила в номинации "Санаторно-оздоровительный комплекс года". Экспертный совет и общественность высоко оценили материально-техническую базу учреждения, комплексный подход к реабилитации и высокие стандарты заботы о гостях.

Совместно с врачами Медсанчасти № 7 АО "ТОАЗ" специалисты санатория формируют детальные паспорта здоровья персонала Компании. Сотрудники ТОАЗа могут отдыхать здесь вместе с семьями по льготным путевкам со скидкой до 90%.

Ежегодно лечебно-профилактическое учреждение принимает более 5 000 человек со всей Самарской области, регионов России и стран ближнего зарубежья. "Надежда" обеспечивает гостям непрерывный цикл от экспертной диагностики до полноценного лечения на лоне природы Жигулей в сосновом бору.

Александр Пополитов, главный врач санатория "Надежда":

Эта награда — одна из самых престижных в медицинском сообществе Самарской области. Для всего коллектива санатория "Надежда" победа стала высокой оценкой ежедневного труда каждого сотрудника: врачей, медсестер и специалистов, которые стоят за заботой о клиентах. Наши пациенты доверяют нам самое ценное — свое здоровье, поэтому мы будем держать планку качества на самом высоком уровне, чтобы гости возвращались к нам снова и снова.

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