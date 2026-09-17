Санаторий ТОАЗа "Надежда" признан лучшим санаторно-оздоровительным комплексом Самарской области

Ведомственный санаторий ТОАЗа "Надежда" стал победителем VIII региональной премии "Признание-2026". Конкурс проводился среди медицинских работников и учреждений Самарской области при поддержке министерства здравоохранения.
Цель премии — отметить заслуги выдающихся сотрудников и организаций, которые внесли значительный вклад в развитие медицины и сохранение здоровья населения. Лауреатов выбирали сами пациенты и коллеги.
Первое место "Надежда" получила в номинации "Санаторно-оздоровительный комплекс года". Экспертный совет и общественность высоко оценили материально-техническую базу учреждения, комплексный подход к реабилитации и высокие стандарты заботы о гостях.
Совместно с врачами Медсанчасти № 7 АО "ТОАЗ" специалисты санатория формируют детальные паспорта здоровья персонала Компании. Сотрудники ТОАЗа могут отдыхать здесь вместе с семьями по льготным путевкам со скидкой до 90%.
Ежегодно лечебно-профилактическое учреждение принимает более 5 000 человек со всей Самарской области, регионов России и стран ближнего зарубежья. "Надежда" обеспечивает гостям непрерывный цикл от экспертной диагностики до полноценного лечения на лоне природы Жигулей в сосновом бору.
Александр Пополитов, главный врач санатория "Надежда":
Эта награда — одна из самых престижных в медицинском сообществе Самарской области. Для всего коллектива санатория "Надежда" победа стала высокой оценкой ежедневного труда каждого сотрудника: врачей, медсестер и специалистов, которые стоят за заботой о клиентах. Наши пациенты доверяют нам самое ценное — свое здоровье, поэтому мы будем держать планку качества на самом высоком уровне, чтобы гости возвращались к нам снова и снова.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас