17 сентября в Самаре усилят работу общественного транспорта

В четверг, 17 сентября, в Самаре пройдет футбольный матч в рамках 9‑го тура Российской премьер‑лиги на стадионе "Солидарность Самара Арена". Сыграют "Акрон" (Тольятти) и "Ахмат" (Грозный). Начало игры в 19:30. Чтобы болельщикам было удобнее добираться на стадион и уезжать после матча, усилят работу общественного транспорта, сообщает самарская мэрия.

Как будет организовано движение до и во время матча:

Автобусы маршрутов № 1 и 67 будут заезжать на территорию стадиона с 16:30 до 19:30 — перед игрой, и с 21:30 до 22:30 — после нее.

С 16:30 до 22:30 компания "Самара Авто Газ" увеличит количество рейсов на всех автобусных маршрутах возле стадиона.

Трамвайно‑троллейбусное управление будет весь день следить за движением трамваев № 7, 22, 24 и 25.

После матча (с 21:30) запустят дополнительный транспорт для развоза зрителей, в том числе низкопольный — для удобства маломобильных пассажиров:

трамваи № 7 и 22 будут отправляться от остановки "Самара Арена" и следовать по своим обычным маршрутам;

автобусы № 1 и 67 поедут "в город" с площадки у "Мерседес‑центра" (дублер Московского шоссе), а в сторону Крутых Ключей и Красной Глинки — с остановки "Улица Дальняя";

автобусы № 34 и 41 будут стартовать с площадки в районе дублера Московского шоссе / улицы Алма‑Атинской и далее следовать по маршрутам в центр города.

Автобусы и трамваи будут отправляться по мере заполнения, интервалы между рейсами будут небольшими.

Жителей и гостей Самары просят заранее продумать маршрут и спланировать поездки.