Самара объединит медиаспециалистов Приволжья: дан старт регистрации на окружной семинар "ШУМ.Регионы"

В Самаре с 27 по 29 октября пройдет окружной семинар "ШУМ.Регионы" — трехдневная образовательная программа от Центра развития молодежных медиа "ШУМ" для молодых специалистов медиасферы из Приволжского федерального округа. К участию приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие в ПФО. Участники от 16 до 17 лет также могут присоединиться к программе при условии проживания в Самаре. Регистрация открыта до 10 октября по ссылке. Всего в семинаре примут участие около ста медиаспециалистов.
"В Самаре встретятся медиаспециалисты со всего Приволжья, и для региона это по-настоящему важно. Молодые медийщики из наших городов смогут вживую перенять опыт коллег из соседних регионов, получить новые навыки и вернуться домой с идеями и контактами, которые пригодятся в работе на местах. Уверен, для многих ребят из Самарской области эти три дня станут точкой роста, а часть замыслов, рожденных на семинаре, мы увидим в региональных медиапроектах уже этой осенью", — отметил министр молодежной политики Самарской области Владимир Усов.
"ШУМ.Регионы" — это выездная образовательная программа, направленная на формирование локальных профессиональных сообществ молодых медиаспециалистов в регионах. Участники смогут на несколько дней выйти из привычного рабочего ритма, получить новые знания и практические навыки, обменяться опытом с коллегами и вместе разработать идеи для развития региональных медиапроектов. Программа трехдневного интенсива сочетает теоретическую подготовку и практическую работу и включает четыре ключевых направления: визуальный контент, распространение и продвижение, журналистику и развитие профессионального сообщества.
В рамках направления "Визуальный контент" участники будут работать с монтажом, созданием визуальных материалов и шаблонов. Блок "Распространение и продвижение" посвящен алгоритмам социальных сетей "ВКонтакте" и мессенджера "Макс", а также подходам к созданию контента, способного привлечь внимание аудитории. Отдельное направление семинара — журналистика. Участники научатся проверке фактов и работе с источниками. Еще один блок — "Сообщество" — поможет понять, как создавать профессиональные группы у себя в регионах, развивать и сопровождать проекты, объединять людей вокруг общих интересов и находить команду для их реализации.
"Ребята приезжают из разных городов одного федерального округа, знакомятся, общаются и понимают, что у них гораздо больше общего, чем кажется на расстоянии: похожие задачи, идеи и желание развиваться в медиа. Хочется, чтобы эта связь не заканчивалась вместе с программой — чтобы, вернувшись в свои города, ребята знали: рядом есть единомышленники, к которым можно обратиться за поддержкой, с которыми можно поделиться идеей и довести ее до результата. Так и рождается сильное сообщество, в котором можно расти, поддерживать друг друга и создавать новые проекты у себя в регионах. Для нас это и есть главный результат — когда одна встреча становится началом долгого общего пути", — подчеркнула руководитель Центра развития молодежных медиа "ШУМ" Татьяна Мандрыкина.
Главная задача семинара — объединить специалистов медиасферы Приволжского федерального округа для укрепления профессиональных компетенций, формирования устойчивой коммуникации и развития региональных медиапроектов. Особое внимание будет уделено созданию локальных профессиональных сообществ через живой обмен опытом и командное взаимодействие.
"ШУМ.Регионы" станет площадкой не только для обучения, но и для профессионального общения. Участники смогут познакомиться с медиаспециалистами из разных регионов округа, обменяться опытом, найти партнеров и единомышленников для совместной работы. Новые профессиональные связи и идеи, сформированные во время семинара, смогут получить продолжение в региональных медиапроектах и после завершения программы. Подать заявку на участие можно до 10 октября по ссылке.
Организатором выступает АНО "Молодежный центр "ШУМ" при поддержке Росмолодежи и Правительства Калининградской области. Мероприятие проходит в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Партнером программы выступает Правительство Самарской области.
Последние комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???