Школьников Самарской области научат защищаться от кибермошенников

С 14 сентября по 11 октября в рамках всероссийского проекта "Цифровой ликбез" пройдёт урок на тему "Как мошенники придумывают истории для обмана?". Компания Яндекс во второй раз принял участие во всероссийском просветительском проекте "Цифровой ликбез".

Эксперты компании в области цифровой безопасности подготовили онлайн-урок для школьников о том, что такое претекстинг (вид мошенничества, при котором злоумышленник придумывает правдоподобную историю, чтобы выманить у человека личную информацию, деньги или заставить его совершить нужное преступникам действие) и как вовремя распознать правдоподобный обман, чтобы не попасться на уловки кибермошенников. Урок предназначен для детей от 6 лет и старше, но подойдёт и взрослым — например, родителям или педагогам, которые рассказывают детям о цифровой безопасности.

Напомним, "Цифровой ликбез" — всероссийский просветительский проект, организованный АНО "Цифровая экономика" совместно с Минцифры России и Минпросвещения России. Он включает в себя серию мультипликационных роликов и методических материалов для педагогов, которые на понятных примерах рассказывают детям и взрослым об основах цифровой грамотности и кибербезопасности. Все ролики и материалы доступны на сайте проекта.

Формат урока нового сезона всероссийского проекта "Цифровой ликбез" — короткий мультфильм. В нём на примере главного героя — рыбки-коробочки из подводного города Кораллвиль, школьники узнают, как мошенникам удаётся придумывать правдоподобные "легенды", какие сценарии они используют, чтобы вызвать доверие жертвы и как обезопасить себя от возможных угроз. Видеоряд сопровождают тифлокомментарии — короткие описания того, что происходит на экране. Они звучат в паузах между репликами персонажей и помогают незрячим и слабовидящим пользователям не упустить ничего важного.

"Кибермошенники нередко выбирают своей целью детей, рассчитывая на их неопытность и доверчивость. Цель нашего нового урока — научить детей мыслить самостоятельно, критически относиться к любой информации и не доверять незнакомцам, кем бы они ни представлялись и что бы ни говорили. На простых примерах мы объясняем школьникам, что ни на какие просьбы посторонних людей о срочной помощи нельзя реагировать незамедлительно — всегда нужно сначала сделать паузу и обратиться за советом к взрослому, которому ты доверяешь", — говорит Александр Каледа, директор по информационной безопасности в Яндексе.

"Новый сезон проекта "Цифровой ликбез" поможет людям не просто узнать о распространенных схемах мошенничества, а научиться распознавать их по конкретным признакам и действовать без паники: остановить разговор, проверить информацию по официальному каналу, не переходить по подозрительным ссылкам и не сообщать коды из СМС. Сегодня цифровая грамотность становится таким же базовым навыком безопасности, как умение закрыть дверь или проверить документы. В 2025 году в России зарегистрировали 663 тыс. киберпреступлений, а ущерб от действий злоумышленников составил 189,5 млрд рублей. Поэтому наша задача — дать школьникам понятный алгоритм, который поможет вовремя сказать мошеннику: "Стоп, я сначала проверю" и, возможно, научить этой механике своих родителей, бабушек и дедушек" — отмечает Юлия Горячкина, директор Департамента подготовки кадров для цифровой экономики АНО "Цифровая экономика".

К мультфильму прилагаются методические материалы, которые упростят учителям подготовку к уроку, — презентация с фактами о претекстинге, интерактивными заданиями и примерами из жизни, а также примерный сценарий занятия. В конце урока школьники смогут пройти тест, чтобы проверить и закрепить полученные знания. Посмотреть мультфильм и ознакомиться с материалами к нему можно на сайте.