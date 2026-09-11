Самарские школьники могут поучаствовать во всероссийской акции "Сокровища русского языка"

С 10 сентября по 15 октября 2026 г. в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта "Культура для школьников" пройдет всероссийская акция "Сокровища русского языка".
Главная задача акции — привить подрастающему поколению искренний интерес к изучению русского языка и открыть для молодежи все богатство русского слова, напомнив о его ключевой роли в сохранении нашего культурного кода.
"Русский язык, уникальный по своей меткости, яркости и выразительности, объединяет все народы нашей великой страны, он является основой нашей национальной идентичности и богатейшим наследием. Участвуя в акции, ребята смогут расширить свой кругозор и проследить живую связь языка с отечественной культурой и историей", — отметила статс-секретарь — заместитель министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева.
Школьники со всей России могут принять участие в творческом соревновании, для этого им необходимо подготовить работу в одной или нескольких из предложенных номинаций:
"Актерское мастерство" — записать видеоролик с прочтением наизусть любого литературного произведения (или отрывка), посвященного русскому языку;
"Головоломка" — придумать собственную лингвистическую загадку
или иное задание на смекалку (ребус, головоломку, шараду), связанное
с русским языком (с ответами);
"Авторское произведение" — написать собственное литературное произведение, посвященное русскому языку (поэзия или проза).
По итогам акции эксперты выберут 100 наиболее интересных работ. Победители будут опубликованы 18 ноября 2026 г. на портале "Культурадляшкольников.РФ".
Проект "Культура для школьников" реализуется Минкультуры России и Минпросвещения России совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) и Российским фондом культуры.
Для участия необходимо оставить заявку в личном кабинете на портале "Культурадляшкольников.РФ" с 10 сентября по 15 октября 2026 г. включительно.