Самарские школьники могут поучаствовать во всероссийской акции "Сокровища русского языка"

С 10 сентября по 15 октября 2026 г. в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта "Культура для школьников" пройдет всероссийская акция "Сокровища русского языка".

Главная задача акции — привить подрастающему поколению искренний интерес к изучению русского языка и открыть для молодежи все богатство русского слова, напомнив о его ключевой роли в сохранении нашего культурного кода.

"Русский язык, уникальный по своей меткости, яркости и выразительности, объединяет все народы нашей великой страны, он является основой нашей национальной идентичности и богатейшим наследием. Участвуя в акции, ребята смогут расширить свой кругозор и проследить живую связь языка с отечественной культурой и историей", — отметила статс-секретарь — заместитель министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева.

Школьники со всей России могут принять участие в творческом соревновании, для этого им необходимо подготовить работу в одной или нескольких из предложенных номинаций:

"Актерское мастерство" — записать видеоролик с прочтением наизусть любого литературного произведения (или отрывка), посвященного русскому языку;

"Головоломка" — придумать собственную лингвистическую загадку

или иное задание на смекалку (ребус, головоломку, шараду), связанное

с русским языком (с ответами);

"Авторское произведение" — написать собственное литературное произведение, посвященное русскому языку (поэзия или проза).

По итогам акции эксперты выберут 100 наиболее интересных работ. Победители будут опубликованы 18 ноября 2026 г. на портале "Культурадляшкольников.РФ".