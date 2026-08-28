Арсений Федоров, студент самарского политеха: "В ИТ мне нравится все"

Арсений Федоров — молодой талантливый ИТ-специалист. Студент признается, что информационные технологии для него — это не просто профессиональный интерес. Это еще и хобби: "Мне нравится все. Есть веб-разработка, есть мобильная разработка, есть робототехника. И когда ты знаешь, как это все работает, можно создавать реально крутые решения. Потому что одна технология вытекает из другой".

Арсений вместе со своими друзьями-студентами и под руководством заведующего кафедрой "Автоматизация и управление технологическими процессами" Сергея Сусарева стал соавтором нескольких перспективных ИТ-проектов. Среди них — приложение для фитнес-тренировок, комплекс по обучению программированию БПЛА и проект локальной навигации без внешних систем в помещениях. О них молодой человек рассказал в небольшом видео.

Материал подготовлен при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.

Видео: Score films.