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Образование Общество

Арсений Федоров, студент самарского политеха: "В ИТ мне нравится все"

САМАРА. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Арсений Федоров — молодой талантливый ИТ-специалист. Студент признается, что информационные технологии для него — это не просто профессиональный интерес. Это еще и хобби: "Мне нравится все. Есть веб-разработка, есть мобильная разработка, есть робототехника. И когда ты знаешь, как это все работает, можно создавать реально крутые решения. Потому что одна технология вытекает из другой".

Арсений вместе со своими друзьями-студентами и под руководством заведующего кафедрой "Автоматизация и управление технологическими процессами" Сергея Сусарева стал соавтором нескольких перспективных ИТ-проектов. Среди них — приложение для фитнес-тренировок, комплекс по обучению программированию БПЛА и проект локальной навигации без внешних систем в помещениях. О них молодой человек рассказал в небольшом видео.

Материал подготовлен при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.

Видео: Score films.

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