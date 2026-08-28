Под Самарой 13-летняя девочка на мотоцикле попала в ДТП

В четверг, 27 августа, в Красноярском районе на 3 км дороги "Урал — Красный Яр — Городцовка" в 21:20 13-летняя девочка на кроссовом мотоцикле столкнулась с Lada Kalina.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, мотоцикл предназначен исключительно для спортивных соревнований и не подлежит регистрации. Подросток нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части и столкнулась с автомобилем.
Ребенок госпитализирован.
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Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?