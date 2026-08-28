Под Самарой 13-летняя девочка на мотоцикле попала в ДТП

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 27 августа, в Красноярском районе на 3 км дороги "Урал — Красный Яр — Городцовка" в 21:20 13-летняя девочка на кроссовом мотоцикле столкнулась с Lada Kalina.

Фото: ГУ МВД по Самарской области