В Тольятти после ДТП в больницу попали два человека, включая 7-летнего ребенка

В понедельник, 24 августа, в Автозаводском районе Тольятти произошло ДТП с тремя авто, передает ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в ГАИ, 28-летний водитель Lada Priora, в районе дома № 12А по Южному шоссе не выбрал безопасную дистанцию и врезался в Chevrolet Aveo под управлением 47-летнего водителя. От удара иномарку отбросило на остановившийся впереди Nissan Almera под управлением 51-летнего водителя.

С места ДТП в лечебное учреждение доставлены водитель "Приоры" и 7-летний пассажир Chevrolet Aveo. Обоим назначено амбулаторное лечение.