В Тольятти после ДТП в больницу попали два человека, включая 7-летнего ребенка

В понедельник, 24 августа, в Автозаводском районе Тольятти произошло ДТП с тремя авто, передает ГУ МВД по Самарской области.
Как уточнили в ГАИ, 28-летний водитель Lada Priora, в районе дома № 12А по Южному шоссе не выбрал безопасную дистанцию и врезался в Chevrolet Aveo под управлением 47-летнего водителя. От удара иномарку отбросило на остановившийся впереди Nissan Almera под управлением 51-летнего водителя.
С места ДТП в лечебное учреждение доставлены водитель "Приоры" и 7-летний пассажир Chevrolet Aveo. Обоим назначено амбулаторное лечение.
Последние комментарии
Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?