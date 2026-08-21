В Самаре госпитализировали пешехода, на которого отбросило автомобиль без водителя

В четверг, 20 августа, в 22:12 в Куйбышевском районе Самары в ДТП пострадал 55-летний пешеход, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в Госавтоинспекции, 39-летний водитель Subaru двигался по Южному шоссе со стороны ул. Авроры в направлении ул. Коммунальной. В пути, возле дома № 3/1, он допустил наезд на стоящий без водителя ВАЗ-21101, который от удара отбросило на 55-летнего мужчину, находившегося перед ним. Пешеход госпитализирован.