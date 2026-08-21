В Самаре госпитализировали пешехода, на которого отбросило автомобиль без водителя

В четверг, 20 августа, в 22:12 в Куйбышевском районе Самары в ДТП пострадал 55-летний пешеход, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Как уточнили в Госавтоинспекции, 39-летний водитель Subaru двигался по Южному шоссе со стороны ул. Авроры в направлении ул. Коммунальной. В пути, возле дома № 3/1, он допустил наезд на стоящий без водителя ВАЗ-21101, который от удара отбросило на 55-летнего мужчину, находившегося перед ним. Пешеход госпитализирован.
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есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!