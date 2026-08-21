"Т Плюс" заменила теплосети на пяти участках в Новокуйбышевске

Глава Новокуйбышевска Виктория Каткова и директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов провели выездное совещание по подготовке городских коммуникаций к предстоящей зиме. Участники встречи посетили объекты реконструкции тепловых сетей на улице Дзержинского и на проспекте Победы.

До конца лета в Новокуйбышевске будут обновлены тепловые сети по девяти адресам. Так, на улице Дзержинского выполнены земляные работы, демонтированы трубопроводы, уложено железобетонное основание и ведётся укладка новой сети. На проспекте Победы теплотрасса полностью заменена, энергетики уже благоустраивают территорию. В общей сложности из девяти объектов работы завершены на пяти участках.

"В ходе поездки я уделила основное внимание ходу перекладки, обеспечению мер безопасности, а также взаимодействию энергетиков с управляющими компаниями. Хотелось бы отметить положительную динамику в работах на ключевых объектах. Уверена, что все мероприятия будут выполнены в установленный нормативный срок. Призываю горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с обязательной подготовкой города к зиме", — отметила Виктория Каткова.

"Мы отмечаем снижение повреждаемости на теплосетях Новокуйбышевска. С начала года мы выявили на 10% меньше дефектов, чем за аналогичный период прошлого года. Это означает, что мы верно выбираем участки для замены и качественно выполняем эту работу", — подчеркнул Марат Феткуллов.

Всего в ходе ремонтной кампании в Новокуйбышевске "Т Плюс" заменит 5,4 км тепловых сетей. В планах энергетиков завершить основные строительно-монтажные работы на всех объектах перекладки до конца сентября.