16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Т Плюс" заменила теплосети на пяти участках в Новокуйбышевске Продлен прием заявок на участие во всероссийском конкурсе "Блогеры благоустройства 2.0" В Кинель-Черкасском районе проверили готовность новых котельных к отопительному сезону В Камышлинском районе Самарской области в 2026 году появится парк "Аленький цветочек" В Самаре временно ограничено движение транспорта по ул. Льва Толстого

ЖКХ и благоустройство Общество

"Т Плюс" заменила теплосети на пяти участках в Новокуйбышевске

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 33
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Глава Новокуйбышевска Виктория Каткова и директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов провели выездное совещание по подготовке городских коммуникаций к предстоящей зиме. Участники встречи посетили объекты реконструкции тепловых сетей на улице Дзержинского и на проспекте Победы.

До конца лета в Новокуйбышевске будут обновлены тепловые сети по девяти адресам. Так, на улице Дзержинского выполнены земляные работы, демонтированы трубопроводы, уложено железобетонное основание и ведётся укладка новой сети. На проспекте Победы теплотрасса полностью заменена, энергетики уже благоустраивают территорию. В общей сложности из девяти объектов работы завершены на пяти участках.

"В ходе поездки я уделила основное внимание ходу перекладки, обеспечению мер безопасности, а также взаимодействию энергетиков с управляющими компаниями. Хотелось бы отметить положительную динамику в работах на ключевых объектах. Уверена, что все мероприятия будут выполнены в установленный нормативный срок. Призываю горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с обязательной подготовкой города к зиме", — отметила Виктория Каткова.

"Мы отмечаем снижение повреждаемости на теплосетях Новокуйбышевска. С начала года мы выявили на 10% меньше дефектов, чем за аналогичный период прошлого года. Это означает, что мы верно выбираем участки для замены и качественно выполняем эту работу", — подчеркнул Марат Феткуллов.

Всего в ходе ремонтной кампании в Новокуйбышевске "Т Плюс" заменит 5,4 км тепловых сетей. В планах энергетиков завершить основные строительно-монтажные работы на всех объектах перекладки до конца сентября.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия 02 июля 2026 06:08 Стало известно, почему в Самаре так много сухих деревьев

Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Фото на сайте

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6